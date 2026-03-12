قازاقستاندا 1-ساۋىردەن باستاپ تاعى ءبىر وزگەرىس ەنگىزىلەدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 1-ساۋىردەن باستاپ بالالارعا ارنالعان دەمالىس جانە ساۋىقتىرۋ لاگەرلەرى مىندەتتى تۇردە ليتسەنزيا الۋى ءتيىس.
بۇل جايلى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى سەرىك جۇمانعارين دەپۋتاتتاردىڭ ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا مالىمدەدى.
ۇكىمەتتىڭ مالىمەتىنشە، بۇل تالاپ «تاريحي-مادەني مۇرا وبەكتىلەرىن قورعاۋ جانە ءبىلىم بەرۋ-ساۋىقتىرۋ قىزمەتتەرى ماسەلەلەرى جونىندەگى» 2025-جىلعى 26-جەلتوقساندا قابىلدانعان زاڭ اياسىندا ەنگىزىلىپ وتىر. جاڭا ەرەجەگە سايكەس، كامەلەتكە تولماعاندارعا ءبىلىم بەرۋ جانە ساۋىقتىرۋ قىزمەتىن كورسەتەتىن ۇيىمدار 5 جىل مەرزىمگە بەرىلەتىن ليتسەنزيا الۋعا مىندەتتەلەدى.
سونىمەن قاتار ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا قويىلاتىن تالاپتار دا كۇشەيتىلەدى. اتاپ ايتقاندا، ءبىلىم بەرۋ-ساۋىقتىرۋ باعدارلامالارىنا، پەداگوگ قىزمەتكەرلەردىڭ بىلىكتىلىگىنە، ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازاسىنا، سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق قورىتىندىسىنىڭ بولۋىنا، بالالاردىڭ تۇرۋ جاعدايىنا، تاماقتاندىرۋدى ۇيىمداستىرۋعا، مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتۋگە جانە قاۋىپسىزدىك شارالارىنا قاتىستى جاڭا تالاپتار ەنگىزىلەدى.
بۇدان بولەك، ءبىلىم بەرۋ قىزمەتىمەن اينالىسۋعا ليتسەنزيا بەرۋ تارتىبىنە دە وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى. جاڭا جۇيە بويىنشا ءبىلىم بەرۋ-ساۋىقتىرۋ قىزمەتتەرىن ليتسەنزيالاۋ ەلەكتروندىق فورماتتا جۇزەگە اسىرىلادى.
سونداي-اق بالالاردىڭ دەمالىسىن ۇيىمداستىراتىن ورتالىقتار ءۇشىن ءبىلىم بەرۋ-ساۋىقتىرۋ باعدارلامالارىنىڭ قۇرىلىمى مەن مازمۇنىنا قويىلاتىن ءبىرىڭعاي تالاپتار ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل تالاپتار بالالار لاگەرلەرىن ليتسەنزيالاۋدىڭ نەگىزگى ولشەمدەرىنىڭ ءبىرى بولادى.