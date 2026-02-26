قازاقستانعا تۋريستەر كوبىنە قاي ەلدەردەن كەلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - شەتەلدەن كەلەتىن تۋريستەردىڭ كوبىسى 30-50 جاس ارالىعىندا. بۇل تۋرالى ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى نۇربول بايجانوۆ ءمالىم ەتتى.
- تۋريستىك سالا ءۇشىن شەتەلدىك ءتۋريستىڭ پورترەتى تۋرالى اقپاراتتىڭ بولۋى ماڭىزدى. بۇل بيزنەس پەن وڭىرلەردىڭ دالىرەك جانە ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋىنە كومەكتەسەدى. وسى ماسەلەدە ءبىز E-qonaq جۇيەسىنىڭ دەرەكتەرىن باسشىلىققا الامىز. وعان قاراعاندا، شەتەلدەن كەلەتىندەردىڭ كوبىسى 30-50 جاس ارالىعىندا. جالپى، تۋريستەر ىشىندە ەر ادامدار باسىم (%71)، - دەدى ن. بايجانوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندەگى باسپا ءسوز ءماسيحاتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، شەتەلدىكتەردىڭ كوبى رەسەيدەن (%40)، وزبەكستاننان (%22)، قىتايدان (%22)، ءۇندىستاننان (%5)، گەرمانيادان (%3,6)، وڭتۇستىك كورەيادان (%2,6) جانە اراب ەلدەرىنەن كەلەدى.
- بىلتىر قازاقستان 14 حالىقارالىق تۋريستىك كورمەدە ستەند ۇسىندى. ءۇش كورمەگە Kazakh Tourism، قالعاندارىنا الماتى، استانا قالالارى، الماتى، ماڭعىستاۋ، تۇركىستان جانە اقمولا وبلىستارى قاتىستى. بارلىق وڭىرلەر Kazakh Tourism-مەن تىعىز ىنتىماقتاستىقتا جۇمىس ىستەدى. ال بيىل 12 حالىقارالىق تۋريستىك كورمەگە قاتىسۋ جوسپارلانعان، - دەدى كوميتەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، 2025 -جىلى قازاقستانعا تۋريست رەتىندە 15,7 ميلليون شەتەلدىك كەلدى.