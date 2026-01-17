قازاقستانعا قونىس اۋدارۋشىلارعا تۇرعىن ءۇي مەن جۇمىس تابۋعا قولداۋ كورسەتىلەدى
استانا. KAZINFORM - قونىس اۋدارۋشىلار مەن قانداستاردى قولداۋ اياسىندا 471 وتباسىعا 4,5 ميلليون تەڭگەلىك تۇرعىن ءۇي سەرتيفيكاتى بەرىلدى.
ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا جولداعان جاۋابىندا كوشۋ مەن بەيىمدەلۋگە باعىتتالعان قولداۋ شارالارى بىرنەشە باعىتتى قامتيتىنىن حابارلادى.
- قونىس اۋدارۋشىلار مەن قانداستارعا كوشۋگە ءبىرجولعى تولەمدەر، تۇرعىن ءۇيدى جالداۋ جانە كوممۋنالدىق قىزمەتتەر شىعىندارىن وتەۋ، جۇمىس بەرۋشىلەرگە سۋبسيديا بەرۋ، قىسقا مەرزىمدى كاسىپتىك وقىتۋ، سونداي-اق ەكونوميكالىق موبيلدىلىك سەرتيفيكاتتارىن ۇسىنۋ كوزدەلگەن، — دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ رەسمي جاۋابىندا.
سونىمەن قاتار قونىس اۋدارعان ازاماتتاردى جۇمىسپەن قامتۋ ماسەلەسى دە وڭ شەشىلىپ جاتىر:
🔹 ەڭبەككە جارامدى جاستاعى ازاماتتار سانى — 2982 ادام
🔹 ءوزىن- ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار — 1756 ادام
🔹 كاسىپكەرلىكپەن اينالىسىپ جۇرگەندەر — 45 ادام
🔹 مەملەكەتتىك گرانت العاندار — 31 ادام
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، مەملەكەتتىك قولداۋ اياسىندا:
▪️ كوشۋ كەزىندە وتباسىنىڭ ءاربىر مۇشەسىنە 70 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) مولشەرىندە ءبىرجولعى تولەم بەرىلەدى؛
▪️ تۇرعىن ءۇيدى جالداۋ جانە كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە بايلانىستى شىعىنداردى وتەۋ ءۇشىن ءبىر وتباسىنا اي سايىن 15-تەن 30 ا ە ك- كە دەيىن، 12 اي بويى تولەم قاراستىرىلعان؛
▪️ قونىس اۋدارۋعا جاردەم كورسەتكەن جۇمىس بەرۋشىلەرگە 400 ا ە ك كولەمىندە سۋبسيديا بەرىلەدى؛
▪️ قونىس اۋدارۋشىلار قىسقا مەرزىمدى كاسىپتىك وقۋعا جىبەرىلەدى؛
▪️ جۇمىسقا ورنالاسۋعا نەمەسە كاسىپ باستاۋعا قولداۋ كورسەتىلەدى، ونىڭ ىشىندە ەكونوميكالىق موبيلدىلىك سەرتيفيكاتتارى بەرىلەدى.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلى قازاقستانعا 6843 ادام كوشىپ كەلگەن.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت