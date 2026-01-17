ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:06, 17 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قازاقستانعا قونىس اۋدارۋشىلارعا تۇرعىن ءۇي مەن جۇمىس تابۋعا قولداۋ كورسەتىلەدى

    استانا. KAZINFORM - قونىس اۋدارۋشىلار مەن قانداستاردى قولداۋ اياسىندا 471 وتباسىعا 4,5 ميلليون تەڭگەلىك تۇرعىن ءۇي سەرتيفيكاتى بەرىلدى.

    Былтыр Қазақстанға қанша қандас көшіп келді
    Коллаж: Kazinform

    ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا جولداعان جاۋابىندا كوشۋ مەن بەيىمدەلۋگە باعىتتالعان قولداۋ شارالارى بىرنەشە باعىتتى قامتيتىنىن حابارلادى.

    - قونىس اۋدارۋشىلار مەن قانداستارعا كوشۋگە ءبىرجولعى تولەمدەر، تۇرعىن ءۇيدى جالداۋ جانە كوممۋنالدىق قىزمەتتەر شىعىندارىن وتەۋ، جۇمىس بەرۋشىلەرگە سۋبسيديا بەرۋ، قىسقا مەرزىمدى كاسىپتىك وقىتۋ، سونداي-اق ەكونوميكالىق موبيلدىلىك سەرتيفيكاتتارىن ۇسىنۋ كوزدەلگەن، — دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ رەسمي جاۋابىندا.

    سونىمەن قاتار قونىس اۋدارعان ازاماتتاردى جۇمىسپەن قامتۋ ماسەلەسى دە وڭ شەشىلىپ جاتىر:

    🔹 ەڭبەككە جارامدى جاستاعى ازاماتتار سانى — 2982 ادام
    🔹 ءوزىن- ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار — 1756 ادام
    🔹 كاسىپكەرلىكپەن اينالىسىپ جۇرگەندەر — 45 ادام
    🔹 مەملەكەتتىك گرانت العاندار — 31 ادام

    مينيسترلىك مالىمەتىنشە، مەملەكەتتىك قولداۋ اياسىندا:

    ▪️ كوشۋ كەزىندە وتباسىنىڭ ءاربىر مۇشەسىنە 70 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) مولشەرىندە ءبىرجولعى تولەم بەرىلەدى؛
    ▪️ تۇرعىن ءۇيدى جالداۋ جانە كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە بايلانىستى شىعىنداردى وتەۋ ءۇشىن ءبىر وتباسىنا اي سايىن 15-تەن 30 ا ە ك- كە دەيىن، 12 اي بويى تولەم قاراستىرىلعان؛
    ▪️ قونىس اۋدارۋعا جاردەم كورسەتكەن جۇمىس بەرۋشىلەرگە 400 ا ە ك كولەمىندە سۋبسيديا بەرىلەدى؛
    ▪️ قونىس اۋدارۋشىلار قىسقا مەرزىمدى كاسىپتىك وقۋعا جىبەرىلەدى؛
    ▪️ جۇمىسقا ورنالاسۋعا نەمەسە كاسىپ باستاۋعا قولداۋ كورسەتىلەدى، ونىڭ ىشىندە ەكونوميكالىق موبيلدىلىك سەرتيفيكاتتارى بەرىلەدى.

    ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلى قازاقستانعا 6843 ادام كوشىپ كەلگەن.

    اۆتور

    ارۋجان ماحمۋت

