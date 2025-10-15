قازاقستانعا ەم ىزدەپ كەلەتىن شەتەل ازاماتتارى كوبەيگەن
استانا. قازاقپارات - ەلىمىزگە كەلەتىن تۋريستەر قاتارى ارتىپ كەلەدى. شەتەلدىكتەر تۇمسا تابيعات اياسىندا دەم الۋ ءۇشىن عانا ەمەس، جانىنا داۋا تابۋ ءۇشىن دە ءبىزدىڭ جەرگە ات باسىن بۇرادى ەكەن. رەسمي ستاتيستيكاعا سۇيەنسەك، سوڭعى 5 جىلدا قازاقستانعا كەلگەن مەديتسينالىق تۋريستەر لەگى 5 ەسە كوبەيگەن.
شەتەل ازاماتتارى اراسىندا قازاقستاننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنا سەنىم جوعارى. مۇنى رەسمي ستاتيستيكا راستايدى. ەندى وسى تاقىرىپتى ارمەن وربىتسەك. قازاقستانعا دەرتىنە ەم ىزدەپ كەلەتىن ساياحاتشىلاردىڭ سانى كۇرت ءوستى. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا حالىقارالىق كونفەرەنسيادا ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، سوڭعى بەس جىلدا مەديتسينالىق تۋريستەر اعىنى 5 ەسە كوبەيگەن. اتاپ ايتساق، قىتايدان كەلەتىن ازاماتتار سانى 24 ەسە، ءۇندىستاننان - 40 ەسەگە ارتقان. سونىمەن قاتار تۇركيادان كەلۋشىلەر لەگى ءۇش ەسە وسكەن.
شىمكەنت ەمدەۋ ىسىندە كوش باسىندا تۇر. مەگاپوليس اۋرۋحانالارىندا بىلتىردىڭ وزىندە شەتەل ازاماتتارىنا 150-گە تارتا اسا كۇردەلى وپەراتسيا جاسالعان . ولاردىڭ دەنى نەيروحيرۋرگيا، كارديوحيرۋرگيا، ترامۆتولوگيا جانە تارانس- پلانت- ولوگيالىق وتا. دەرتىنە شيپا تاپقانداردىڭ دەنى وزبەكستان، تاجىكستان، موڭعوليا، رەسەي مەن شۆەيتساريادان كەلگەن. جەرگىلىكتى دارىگەرلەر 10 جىلدان بەرى اعزا ترانسپلانتاتسياسىمەن اينالىسادى . وسى مەرزىم ىشىندە بۇيرەككە جاسالعان 200-دەن استام وتانىڭ 95 پايىزى ءساتتى اياقتالىپ، ناۋقاستاردىڭ ءومىرى ۇزارعان.
مەديتسينالىق تۋريزمنىڭ دامۋىنا ەمدەۋ ىسىنە يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالاردىڭ ەنگىزىلۋى سەرپىن بەردى. - دەيدى اق حالاتتىلار. بۇگىندە اۋرۋحانالاردىڭ وزىق قۇرالدارمەن جابدىقتالۋى 87 پايىزدان اسقان. جىل سايىن 150-گە جۋىق مامان تۇراقتى تۇردە ليتۆا، رەسەي، تۇركيا ەلدەرىندە بىلىكتىلىگىن ارتتىرادى.
مارات قۇلمۇرزايەۆ، دارىگەر-نەيروحيرۋرگ:
- ناۋقاستار كوبىنەسە وزبەكستان مەن تاجىكستان ەلدەرىنەن كەلەدى. كەلەتىن ناۋقاستاردىڭ دياگنوزى نەيروحيرۋرگيالىق دياگنوز. ينسۋلتتەن كەيىنگى جاعداي، ميدى قورەكتەندىرەتىن تامىرلاردىڭ ىشتەن بىتەلە باستاۋى، اتەروسكلەروز. وعان قوسىمشا باس ميىنداعى ىسىكتەر، قيىن جەردە ورنالاسقان ىسىك بولادى. وعان جاقسى ميكروسكوپ، تاجىريبەلى مامان تالاپ ەتەتىن جاعدايدا ولار تاڭداۋ جاساپ، ءبىر- بىرىنەن ەستىپ، وسىندا وتا جاساتىپ كەتىپ جاتىر.
استاناداعى ۇلتتىق نەيروحيرۋرگيالىق ورتالىق تا تۋريستەر ءۇشىن تارتىمدى بولىپ تۇر. مۇندا جىلىنا 50-دەن استام شەتەل ازاماتى ەمدەلەدى. دارىگەرلەر جىل سايىن اسا كۇردەلى 5 مىڭنان اسا وتا جاسايدى. باسىم بولىگى - مي ىسىگىنە. زاماناۋي ورتالىق سوڭعى ۇلگىدەگى جابدىقتارمەن جاراقتانعان. قازىر مۇندا 150-گە جۋىق دارىگەر بولسا، سونىڭ 40-تان استامى نەيروحيرۋر.
دونالد ۆالليس، ناۋقاس:
- مەن اگروونەركاسىپ سالاسىندا ءومىر بويى ەڭبەك ەتىپ كەلەمىن. قازاقستانعا العاش رەت 33 جىل بۇرىن كەلدىم. كەيىنگى جىلدارى اياعىم سىر بەردى. جاعدايىم كۇننەن كۇنگە كۇرت ناشارلاعان سوڭ، وسى ورتالىققا جۇگىندىم. دارىگەرلەر دەرەۋ ماگنيتتىك- رەزونانستىق توموگرافيا جاساپ، اۋرۋدىڭ سەبەبىن انىقتادى. سوعان ساي ەم شارا جۇرگىزدى. مۇنداعى اق حالاتتى ابزال جانداردىڭ كاسىبيلىگىنە ءتانتى بولدىم.
ءنۇرالي ءاشىروۆ، دارىگەر-نەيروحيرۋرگ:
- بىزدە ماقتانارلىقتاي گامما-پىشاق اپپاراتى بار. ول ورتالىق ازيا بويىنشا جالعىز اپپارات. كوبىنە باس ميى ىسىگىندە قولدانامىز، سوندىقتان كەيبىر ناۋقاستار سونى تاۋىپ، ەمى جاسالاتىن ءبىلىپ، بىزگە كەلەدى.
ءيا، ەلدە مەديتسينالىق تۋريزمنىڭ الەۋەتى زور. مۇنى الگىنە ايتقان ستاستيكا راستايدى. سوندىقتان ونى دامىتۋ الداعى ۋاقىتتا دا باسىم باعىت بولىپ قالا بەرمەك. ءدال وسى تاقىرىپ ەلوردادا ءوتىپ جاتقان اۋقىمدى فورۋمدا تالقىلاندى. ءىس-شاراعا مەملەكەتتىك ورگاندار، مەديتسينالىق ورتالىق ماماندارى جانە حالىقارالىق ۇيىم وكىلدەرى قاتىستى. فورۋم اياسىندا سالاماتتى قوعام قالىپتاستىرۋ، بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋ ماسەلەلەرى قاۋزالدى. ال مەديتسينالىق تۋريزمدى دامىتۋ ماقساتىندا تۋريزم جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىكتەرى اراسىندا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.
24.kz