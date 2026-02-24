قازاقستانعا ەلەكتر كولىكتەرىن اكەلۋ ءۇشىن جەكە تۇلعالارعا بەرىلەتىن كۆوتالار توقتاتىلدى
استانا. KAZINFORM - كەدەندىك باج بەن سالىقتان بوساتاتىن جەڭىلدىكتى الىپ تاستاۋ تۋرالى شەشىمدى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا قابىلداعان.
بۇل جونىندە ق ر ق م مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى ساۋدالىق ەمەس اينالىم باسقارماسىنىڭ باس ساراپشىسى مەدەت مەدەلباي مالىمدەدى.
بريفينگ بارىسىندا ول الدىمەن سوڭعى بىرنەشە جىلدا بولىنگەن كۆوتالار جونىندە ايتتى.
ساراپشىنىڭ سوزىنشە، 2022-جىلى 10000 كولىك قۇرالىنا، ال 2023-2025-جىلدار ارالىعىندا ءار جىلعا 15000 كولىك قۇرالىنا كۆوتا بولىنگەن. جەكە تۇلعالار جىلىنا ءبىر رەت ەلەكترلى ماشينانى كەدەندىك باج جانە سالىق تولەمەي، ەلگە الىپ كىرە العان.
دەگەنمەن، بيىلدان باستاپ مۇنداي جەڭىلدىك الىنىپ تاستالدى. ەندى قازاقستانعا ەلەكتر كولىگىن يمپورتتاعان جەكە تۇلعالار كەدەندىك باج بەن سالىق تولەۋى ءتيىس. م. مەدەلباي كەدەندىك راسىمدەۋدىڭ ءۇش ءتاسىلىن ۇسىنادى.
-ءبىرىنشىسى - تاۋارلار دەكلاراتسياسى بويىنشا راسىمدەۋ. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ دسۇ الدىنداعى مىندەتتەمەلەرى شەڭبەرىندە قولدانىلاتىن ستاۆكالارعا سايكەس، كەدەندىك باج 6 ا ە ك، ال قوسىلعان قۇن سالىعى (ق ق س) %16 مولشەرىندە. ايتا كەتەيىك، د س ۇ مىندەتتەمەلەرى بويىنشا، تومەندەتىلگەن كەدەندىك باج ستاۆكالارى قولدانىلعان تاۋارلار ە ا ە و- نىڭ باسقا مەملەكەتتەرىنە شىعارىلمايدى جانە تەك ق ر اۋماعىندا ساتىلۋىنا رۇقسات ەتىلەدى، - دەدى مامان.
ەكىنشى جول دا تاۋار دەكلاراتسياسى بويىنشا راسىمدەۋگە جاتادى. ءبىراق ەاەو بىرىككەن كەدەندىك ءتاريفى بويىنشا جۇزەگە اسادى. وندا كەدەندىك باج 6 ا ە ك مولشەرىندە، اكەلۋ كەدەندىك سالىعى - كەدەندىك قۇنىنىڭ %15 جانە قوسىلعان قۇن سالىعى - %16.
- ءۇشىنشى ءتاسىل - جولاۋشى كەدەندىك دەكلاراتسياسى (ج ك د) بويىنشا راسىمدەۋ. بۇل جاعدايدا كولىكتىڭ كەدەندىك قۇنىنىڭ %31 ءبىرجولعى كەدەندىك تولەم رەتىندە تولەنەدى، - دەدى م. مەدەلباي.
سونداي-اق، ول جەكە تۇلعالار قازاقستانعا ەلەكتر كولىكتى ءبىر جىلدا ءبىر رەت اكەلە الاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، الەمدە ەلەكتروموبيل ساتىلىمى 2025-جىلى رەكوردتىق 20,7 ميلليون داناعا جەتتى.