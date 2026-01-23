قازاقستانعا ا ق ش، گەرمانيا، يزرايل، جاپونيا ەلدەرىنىڭ ازاماتتارى دا كەلىپ ەمدەلىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات -ەلىمىزگە ەم ىزدەپ كەلەتىن شەتەلدىكتەردىڭ سانى كوبەيىپ كەلەدى. سوڭعى 5 جىلدا مەديتسينالىق تۋريستەردىڭ سانى 5 ەسەگە وسكەن. دەرتىنە داۋا ىزدەگەن جانداردىڭ اراسىندا ا ق ش، گەرمانيا، يزرايل، جاپونيا سەكىلدى ەلدەردىڭ ازاماتتارى دا بار.
مەديتسينالىىق تۋريستەردىڭ قازاقستانعا اعىلۋىنىڭ سىرى نەدە؟
ارليس مەنزيس ا ق ش ەلىنىڭ ازماتشاسى. 6 جىلدان بەرى نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىندە ءدارىس بەرەدى. اپتا بۇرىن اياعىن ابايسىزدا اۋىرتىپ الىپ، استاناداعى ۇلتتىق عىلىمي تراۆماتولوگيا ورتالىعىندا وتا جاساتقان. قازاقستاننىڭ مەديتسينالىق مۇمكىندىگىن كورگەن 46 جاستاعى ايەل تاڭدانىسىن جاسىرمادى.
ارليس مەنزيس، ا ق ش ازاماتشاسى:
- ادەتتە ا ق ش- تا وپەراتسيا جاساعاننان كەيىن ناۋقاستى بىردەن ۇيىنە قايتارادى. قازاقستاندا ۇناعانى ەمدەلۋشى تولىقتاي دەرتىنەن ايىعىپ، اياققا تۇرعانشا اۋرۋحانادا جاتىپ ەم الادى. سونداي-اق ا ق ش- تا قازاقستانداعىداي ساقتاندىرۋ ماسەلەسى تولىق رەتتەلمەگەن. تەك جاقسى جۇمىس ورىندارىندا عانا مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ بار. ونىسى جوقتار اقىلى ەم الادى. ال ونىڭ باعاسى قازاقستانمەن سالىستىرعاندا الدەقايدا قىمبات.
مەديتسينالىق تۋريزمدى تۇلەتۋ ماڭىزدى باعىتتىڭ ءبىرى. وسى رەتتە وتاندىق 9 كلينيكا الەمدەگى جوعارى سانالاتىن «دجي سي اي» اككرەديتاتسياسىنان وتكەن. سالاعا قۇيىلعان قارجى كولەمى سوڭعى 10 جىلدا 3 ەسەگە ارتتى. ماسەلەن، روبوتتاندىرىلعان ميسسو جۇيەسى ت م د ەلدەرى اراسىندا تەك قازاقستاندا بار. ول جاساندى ينتەللەكتىنىڭ كومەگىمەن وپەراتسيانى اسا دالدىكپەن جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
گۇلجانات قورعانبەكوۆا، ۇلتتىق عىلىمي تراۆماتولوگيا جانە ورتوپەديا ورتالىعىنىڭ تراۆماتولوگ-ورتوپەد دارىگەرى:
- شەتەلدىك بارلىق وپەراتسيانىڭ جولدارى بار. وسى بولىمشەدە ءبىزدىڭ دارىگەرلەرمەن جاسالادى. سول وپەراتسيالاردى شەتەلدەن كەم جاسامايتىن بولعاندىقتان، ول كىسىلەر بىزگە كەلىپ، ءوز ەلدەرىندە دامىماعان سوڭ بىزگە سەنىم ارتىپ، ەلدەرىنەن كەلىپ جاتادى.
مينيسترلىكتىڭ سوزىنشە، دەرتىنە داۋا ىزدەگەندەر قازاقستانعا ەم الۋ مەن قاتار دەم الۋعا كەلەدى. وسى ۋاقىتقا دەيىن ەلىمىزدە شيپا تاپقان شەتەلدىكتەرگە ەسەپ جۇرگىزىلمەگەندىكتەن ناقتى سانى جوق. بەلگىلىسى تۇركيادان كەلگەن مەديتسينالىق تۋريستەر سانى 3 ەسە، قىتايلىقتار 24، ءۇندىستاندىقتار 40 ەسەگە وسكەن. ودان وزگە قازاقستان مەديتسيناسىنا جۇگىنگەن ازيا، ەۋروپا جانە امەريكالىقتاردىڭ قاتارى ارتقانى بايقالادى.
جانار بوتاگارينا، ق ر د س م ساليدات قايىربەكوۆا اتىنداعى ۇلتتىق عىلىمي دەنساۋلىق ساقتاۋدى دامىتۋ ورتالىعىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى:
- سوڭعى ءبىر- ەكى جىل كولەمىندە 14 پەت (پوزيتروندى ەميرسوندى توموگرافيا) ، كومپيۋتەردى توموگرافيا سياقتى قۇرىلعىنى ورنالاستىردى. ونىڭ باعاسى باسقا ەلدەردەن قاراعاندا تومەن، ساپاسى جاقسى. سوندىقتان ءبىزدىڭ ەلىمىزگە كەلەدى.
مينيسترلىك ەم ىزدەپ كەلگەن شەتەلدىكتەردىڭ ەسەبىن جۇرگىزۋدى ەندى قولعا الماق. سوندا عانا وتاندىق مەديتسيناعا حالىقارالىق سەنىمنىڭ قانشالىقتى ارتقانىن ناقتى انىقتاۋعا بولادى.
دەسە دە قازاقستان تۋريزم قاۋىمداستىعىنىڭ ءوز دەرەگى بار. ۇيىمنىڭ بەرگەن ساندارىنا سۇيەنسەك، 2020 -جىلى ەلگە كەلگەن مەديتسينالىق تۋريستەردىڭ سانى نەبارى مىڭ جارىمعا جۋىق. 2023 -جىلى 5 مىڭنان ازەر اسقان. ال 2024 -جىلى كورسەتكىش كۇرت كوبەيىپتى. ەم الۋعا كەلگەندەردىڭ سانى 80 مىڭعا جەتكەن. ال بىلتىر 73 مىڭ بولىپتى.
ەلىمىزگە ەم ىزدەپ كەلگەن شەتەلدىكتەر سانى:
2022 - 1280
2023 - 5112
2024 - 80000
2025 - 73245
24.kz