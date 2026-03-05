قازاقستان يرانداعى قايعىلى وقيعالارعا بايلانىستى كوڭىل ايتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا پارلامەنت سەناتىنىڭ ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ يراننىڭ قازاقستانداعى ەلشىلىگىنە بارىپ، تراگەديادان زارداپ شەككەن يران حالقى مەن ولاردىڭ تۋىستارىنا قازاقستان اتىنان كوڭىل ايتىپ، قولداۋ ءبىلدىردى.
يراننىڭ توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى ءالي اكبار دجوۋكارمەن كەزدەسۋدە قازاقستان تاراپى وقيعاعا ەرەكشە الاڭداۋشىلىق بىلدىرگەنىن جەتكىزدى.
قايعىلى وقيعا سالدارىنان يراننىڭ جوعارعى رۋحاني كوشباسشىسى اياتوللا سەيەد ءالي حامەنەي، ەل باسشىلىعىنىڭ وكىلدەرى جانە بەيبىت تۇرعىندار، ونىڭ ىشىندە بالالار قازا تاپقان.
ماۋلەن اشىمبايەۆ قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ حالىقارالىق داۋلاردى تەك ساياسي جانە ديپلوماتيالىق جولمەن شەشۋدى قولدايتىنىن، حالىقارالىق قۇقىق نورمالارى مەن بۇۇ قۇرىلتايىن قاتاڭ ساقتاۋدى باستى ۇستانىم دەپ سانايتىنىن اتاپ ءوتتى.
سەنات ءتوراعاسى يراننىڭ قازاقستاننىڭ جاقىن كورشىسى ءارى سەنىمدى سەرىكتەسى ەكەنىن جەتكىزىپ، ەلىمىزدىڭ جانجالدى بەيبىت جولمەن شەشۋگە ءوز ۇلەسىن قوسۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
ەسكە سالساق، -قپاندا يزرايل يرانعا قارسى اۋقىمدى شابۋىل جاسادى.
ترامپ يرانعا قارسى اۋقىمدى اسكەري وپەراتسيانىڭ باستالعانىن جاريالادى. جاۋاپ رەتىندە تەگەران تاياۋ شىعىستاعى جانە يزرايل اۋماعىنداعى امەريكالىق بازالارعا شابۋىل جاسادى.
شابۋىل سالدارىنان يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسى ءالي حامەنەي قازا تاپقانى بەلگىلى بولدى - ونىڭ رەزيدەنتسياسىنا 30 بومبا تاستالعان.
يران دەرەككوزدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، سوققىلار سالدارىنان ەلدە 200 دەن استام ادام قازا تاۋىپ، 700 دەن استامى جارالانعان. شابۋىلدار يراننىڭ 14 پروۆينتسياسىن قامتىدى.
بۇعان دەيىن يران پرەزيدەنتىنىڭ دوستاس جانە كورشىلەس ەلدەرگە ۇندەۋ جاساعانىن حابارلاعان ەدىك.