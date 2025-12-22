ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:59, 22 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستان يندونەزيامەن ساۋدا كەلىسىمىن جاسادى

    استانا. KAZINFORM - سانكت-پەتەربۋرگ قالاسىندا وتكەن جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەس اياسىندا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق پەن وعان مۇشە مەملەكەتتەر، سونداي-اق يندونەزيا رەسپۋبليكاسى اراسىندا ەركىن ساۋدا تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى. بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.

    Қазақстан Индонезия Республикасымен сауда келісімі жасады
    Фото: Kazinform

    اتالعان كەلىسىم تاۋار نومەنكلاتۋراسىنىڭ 90 پايىزدان استامىنا قاتىستى باجسىز ساۋدا رەجيمىن ەنگىزۋدى كوزدەيدى. سونىمەن قاتار، جەكەلەگەن تاۋار پوزيتسيالارى بويىنشا وتپەلى كەزەڭدەر قاراستىرىلعان. بۇل كەزەڭدەردە يمپورتتىق كەدەندىك باج مولشەرلەمەلەرى 3 جىلدان 15 جىلعا دەيىنگى ارالىقتا كەزەڭ-كەزەڭىمەن تومەندەتىلەدى. ناتيجەسىندە يندونەزيا نارىعىندا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە ەلدەردىڭ ەكسپورتتاۋشىلارى ءۇشىن ورتاشا يمپورتتىق كەدەندىك باج مولشەرلەمەسى 10,2 پايىزدان 2 پايىزعا دەيىن قىسقارادى.

    باجسىز ساۋدا رەجيمىنىڭ ەنگىزىلۋى قازاقستاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى جانە ونەركاسىپ ونىمدەرىنىڭ يندونەزيا نارىعىنا شىعۋىنا قولايلى جاعداي قالىپتاستىرادى.

    - كەلىسىمدە پرەفەرەنتسيالىق ساۋدا رەجيمىن بەلگىلەۋمەن قاتار، ساۋدانى قورعاۋ شارالارى، تاۋارلاردىڭ شىعۋ تەگىن ايقىنداۋ، كەدەندىك ىنتىماقتاستىق، تەحنيكالىق ساۋدا كەدەرگىلەرى (ت س ك)، سانيتاريالىق جانە فيتوسانيتاريالىق شارالار (س ف ش)، زياتكەرلىك مەنشىك قۇقىقتارىن قورعاۋ ماسەلەلەرى، سونداي-اق قۇقىقتىق-ينستيتۋتسيونالدىق سيپاتتاعى تاراۋلار (جالپى ەرەجەلەر، داۋلاردى شەشۋ، اشىقتىق، قورىتىندى ەرەجەلەر) قامتىلعان. بۇدان بولەك، ەلەكتروندىق ساۋدا مەن تاراپتار اراسىنداعى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىققا ارنالعان جەكە تاراۋلار ەنگىزىلگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسىلايشا، اتالعان كەلىسىمنىڭ جاسالۋى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ەلدەرى مەن يندونەزيا رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى ودان ءارى دامىتۋعا جانە نىعايتۋعا ىقپال ەتىپ، ءوزارا تاۋار اينالىمىنىڭ ارتۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.

    2024-جىلى قازاقستان مەن يندونەزيا اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 300,5 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇراپ، الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 4,9 پايىزعا ءوستى (2023-جىلى - 286,4 ميلليون ا ق ش دوللارى).

    2024-جىلى قازاقستاننان يندونەزياعا ەكسپورت كولەمى 26,8 پايىزعا ارتىپ، 120,8 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرادى. 2024-جىلى يندونەزيادان قازاقستانعا يمپورت كولەمى 6 پايىزعا تومەندەپ، 179,8 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرادى.

    بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، يندونەزيانىڭ ءىرى كومپانيالارى ERG جانە قازمۇنايگازبەن كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار