قازاقستان يندونەزيامەن ساۋدا كەلىسىمىن جاسادى
استانا. KAZINFORM - سانكت-پەتەربۋرگ قالاسىندا وتكەن جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەس اياسىندا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق پەن وعان مۇشە مەملەكەتتەر، سونداي-اق يندونەزيا رەسپۋبليكاسى اراسىندا ەركىن ساۋدا تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى. بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
اتالعان كەلىسىم تاۋار نومەنكلاتۋراسىنىڭ 90 پايىزدان استامىنا قاتىستى باجسىز ساۋدا رەجيمىن ەنگىزۋدى كوزدەيدى. سونىمەن قاتار، جەكەلەگەن تاۋار پوزيتسيالارى بويىنشا وتپەلى كەزەڭدەر قاراستىرىلعان. بۇل كەزەڭدەردە يمپورتتىق كەدەندىك باج مولشەرلەمەلەرى 3 جىلدان 15 جىلعا دەيىنگى ارالىقتا كەزەڭ-كەزەڭىمەن تومەندەتىلەدى. ناتيجەسىندە يندونەزيا نارىعىندا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە ەلدەردىڭ ەكسپورتتاۋشىلارى ءۇشىن ورتاشا يمپورتتىق كەدەندىك باج مولشەرلەمەسى 10,2 پايىزدان 2 پايىزعا دەيىن قىسقارادى.
باجسىز ساۋدا رەجيمىنىڭ ەنگىزىلۋى قازاقستاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى جانە ونەركاسىپ ونىمدەرىنىڭ يندونەزيا نارىعىنا شىعۋىنا قولايلى جاعداي قالىپتاستىرادى.
- كەلىسىمدە پرەفەرەنتسيالىق ساۋدا رەجيمىن بەلگىلەۋمەن قاتار، ساۋدانى قورعاۋ شارالارى، تاۋارلاردىڭ شىعۋ تەگىن ايقىنداۋ، كەدەندىك ىنتىماقتاستىق، تەحنيكالىق ساۋدا كەدەرگىلەرى (ت س ك)، سانيتاريالىق جانە فيتوسانيتاريالىق شارالار (س ف ش)، زياتكەرلىك مەنشىك قۇقىقتارىن قورعاۋ ماسەلەلەرى، سونداي-اق قۇقىقتىق-ينستيتۋتسيونالدىق سيپاتتاعى تاراۋلار (جالپى ەرەجەلەر، داۋلاردى شەشۋ، اشىقتىق، قورىتىندى ەرەجەلەر) قامتىلعان. بۇدان بولەك، ەلەكتروندىق ساۋدا مەن تاراپتار اراسىنداعى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىققا ارنالعان جەكە تاراۋلار ەنگىزىلگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىلايشا، اتالعان كەلىسىمنىڭ جاسالۋى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ەلدەرى مەن يندونەزيا رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى ودان ءارى دامىتۋعا جانە نىعايتۋعا ىقپال ەتىپ، ءوزارا تاۋار اينالىمىنىڭ ارتۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
2024-جىلى قازاقستان مەن يندونەزيا اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 300,5 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇراپ، الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 4,9 پايىزعا ءوستى (2023-جىلى - 286,4 ميلليون ا ق ش دوللارى).
2024-جىلى قازاقستاننان يندونەزياعا ەكسپورت كولەمى 26,8 پايىزعا ارتىپ، 120,8 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرادى. 2024-جىلى يندونەزيادان قازاقستانعا يمپورت كولەمى 6 پايىزعا تومەندەپ، 179,8 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرادى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، يندونەزيانىڭ ءىرى كومپانيالارى ERG جانە قازمۇنايگازبەن كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر.