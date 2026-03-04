قازاقستان وزگە ەل ازاماتتارىن تاياۋ شىعىستان ەۆاكۋاتسيالاۋعا دايىن – ق ر س ءى م
استانا. KAZINFORM - قازاقستان تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن ۇشاتىن ەۆاكۋاتسيالىق رەيستەردە بوس ورىن بولعان جاعدايدا وزگە ەل ازاماتتارىن دا الىپ كەتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋعا دايىن. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا مۇنداي وتىنىشتەر تۇسپەگەن.
- ازاماتتار ەڭ الدىمەن وزدەرىنىڭ ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىنە جۇگىنەدى. الايدا ءوتىنىش جاسالعان جاعدايدا جانە رەيستەردە بوس ورىندار بولسا، ءبىز كورشىلەس مەملەكەتتەردىڭ ازاماتتارىنا كومەك كورسەتۋگە دايىنبىز، - دەدى ە. جەتىبايەۆ ەلوردادا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
رەسمي وكىلدىڭ ايتۋىنشا، بۇگىنگى كۇنگە دەيىن شيەلەنىس ايماقتارىنان 946 ازامات امان-ەسەن شىعارىلدى. جاقىندا ومان استاناسى ماسكات قالاسىنان الماتىعا 314 قازاقستاندىق مىنگەن رەيس ۇشىپ كەلەدى.
بۇگىنگى تاڭدا يراندا 47 قازاقستاندىق، يزرايلدە 163، قاتاردا 3 مىڭنان استام، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە 4 مىڭنان استام، ساۋد ارابياسى كورولدىگىندە شامامەن 1800 ق ر ازاماتتارى بار.