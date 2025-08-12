قازاقستان وڭىردەگى ءىرى اۆياتسيالىق حاب اتانۋ ءۇشىن نە ىستەيدى
استانا. قازاقپارات - 2030-جىلعا قاراي قازاقستان اۋە تاسىمالىن 26 ميلليون جولاۋشىعا جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى كولىك مينيسترلىگى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سالتانات تومپيەۆا ەلوردادا «ورتالىق ازيا + قىتاي» اۆياتسيا ماسەلەلەرى جونىندەگى ىنتىماقتاستىق جۇمىس توبىنىڭ كونفەرەنسياسىندا ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2024-جىلى قازاقستان اۋە كومپانيالارى شامامەن 15 ميلليون جولاۋشىنى تاسىمالدادى. بۇل 2023-جىلمەن سالىستىرعاندا 11 پايىزعا كوپ. قازىر بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 14 پايىزعا ارتىق.
- ءبىز سونداي-اق اۋە تاسىمالىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە ەرەكشە كوڭىل بولەمىز. ءبىزدىڭ يكاو ستاندارتتارىنا سايكەستىگىمىز 82 پايىز، بۇل حالىقارالىق ورتاشا دەڭگەيدەن جوعارى. ماسەلەن، ەۋروپادا بۇل كورسەتكىش 76 پايىزعا جەتەدى. وسىنىڭ ارقاسىندا ءبىز ە و- نىڭ سەنىمىنە يە بولىپ، حالىقارالىق قىزمەتتەر كورسەتۋ مۇمكىندىگىن الدىق. يكاو پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا كەلۋى دە ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ مۇمكىندىكتەرىن تالقىلايتىن ماڭىزدى مۇمكىندىك بولدى. ءبىز قاۋىپسىزدىككە باسىمدىقتى ەڭ جوعارى دەڭگەيدە ساقتايمىز. بىلتىر اۆياتسيا سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ورگاندار 961 تەكسەرىس جۇرگىزىپ، 986 نان استام رۇقسات بەردى، - دەدى سالتانات تومپيەۆا كونفەرەنتسيانىڭ اشىلۋىندا.
بۇگىنگى تاڭدا قازاقستاننىڭ ىشكى نارىعى 61 باعىت بويىنشا جۇمىس ىستەيدى، اپتاسىنا 849 رەيس ورىندالادى. بۇل كورسەتكىشتەر ىشكى سۇرانىس تالاپتارىنا ساي كەلەدى.
- ءبىز ىشكى جانە حالىقارالىق اۋە رەيستەرى مەن تاسىمالدار سانىن ۇلعايتۋدى كوزدەپ وتىرمىز. 2022-جىلى 21 حالىقارالىق باعىت اشىلسا، بيىل 36 جاڭا باعىت اشۋ جوسپارلانعان. التى جاڭا لوۋكوست اۋە كومپانياسىن ىسكە قوسۋ كوزدەلىپ وتىر. 2024-جىلعى 14,7 ميلليون جولاۋشى تاسىمالىن ەكى ەسە كوبەيتىپ، 2030-جىلى 26 ميلليونعا جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. ترانزيتتىك جولاۋشىلار سانىن 338 مىڭنان 1,1 ميلليونعا دەيىن ءۇش ەسە ارتتىرۋ كوزدەلگەن. بۇل باتىل ماقسات قازاقستاننىڭ وڭىردەگى ءىرى اۆياتسيالىق حاب رەتىندەگى ءرولىن نىعايتادى. جۇك تاسىمالى دا ءبىزدىڭ باسىمدىقتارىمىزدىڭ ءبىرى، 2030-جىلعا قاراي ونى 500 مىڭ تونناعا جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسى.
سونىمەن بىرگە، پرەزيدەنت تاپسىرماسىمەن 6 وڭىردە - استانا، الماتى، اقتوبە، قاراعاندى، شىمكەنت، اقتاۋ اۋەجايلارىن اەروحاب رەتىندە دامىتۋ جۇمىستارى قولعا الىنعان. ونىڭ ىشىندە الماتى مەن استانا اۋەجايلارىن شەتەلدىك ينۆەستورلار باسقارىپ، دامىتۋعا مول قاراجات ءبولىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى دارحان كاتىشيەۆ الداعى ۋاقىتتا قازاقستاننان قاي قالالارعا اۋە رەيسى اشىلاتىنىن ايتىپ بەرگەن ەدى.
سونداي-اق، ءبىر جىلدا قازاقستان مەن قىتاي اۋە قاتىناسى 18 رەيسكە كوبەيىپ، 78 گە جەتكەن.