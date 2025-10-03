قازاقستان ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى پوليمەر ءوندىرۋشى ەلگە اينالادى - ولجاس بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ بولاشاعى تەحنولوگيالىق ورلەۋمەن بايلانىستى. بۇل تۋرالى Kazakhstan Energy Week - 2025 جانە XVI ەۋرازيالىق KAZENERGY فورۋمىندا ۇكىمەت باسشىسى ولجاس بەكتەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اتاپ وتكەندەي، قازاقستان ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتىپ، ەنەرگيامەن ءوزىن- ءوزى تولىق قامتاماسىز ەتە الاتىن جاعدايعا جەتۋدى ماقسات ەتىپ وتىر. وسى باعىتتا حالىقارالىق ارىپتەستەرمەن بىرگە كوپتەگەن ءىرى جوبالار ىسكە اسىرىلۋدا. بۇل ورايدا ەڭ ءىرى كورپوراتسيالار مەن ساراپشىلار قاۋىمىنىڭ باسىن قوسقان KAZENERGY فورۋمى 16 جىلدان بەرى ماڭىزدى ءارى ءتيىمدى الاڭعا اينالدى. قاۋىمداستىقتىڭ مەرەيلى جىلىندا فورۋم العاش رەت شانحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى مەن اراب مەملەكەتتەرى ليگاسى ەلدەرىن بىرىكتىرىپ وتىر. بۇگىندە جاھاندىق ەنەرگەتيكاداعى تۇبەگەيلى وزگەرىستەر جاعدايىندا جانە ەڭ ءىرى دەرجاۆالار اراسىندا ءوزارا كەلىسىم مەن تۇراقتىلىقتى ىلگەرىلەتۋدە «ورتا» دەرجاۆالاردىڭ ءرولى ارتىپ كەلەدى. قازاقستان اشىقتىق پەن تەحنولوگيالىق جاڭعىرۋ قاعيداتتارىن بەرىك ۇستانادى. مەملەكەت باسشىسى جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستىڭ بارلىعى ەلىمىزدىڭ تىكەلەي شەتەل ينۆەستيتسياسىنا تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالىپ وتىرعانىن باسا ايتتى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
وسى ورايدا ول ق ر ۇكىمەتى بيزنەستى تۇراقتى ەنەرگەتيكالىق بولاشاقتى بىرلەسىپ دامىتۋعا شاقىراتىنىن اتاپ ءوتتى. جوبالاردى تابىستى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قازاقستاندا قاجەتتى جاعدايدىڭ بارلىعى جاسالعان.
- بىزدە باي تابيعي رەسۋرستار مەن ستراتەگيالىق مينەرالدار، ەۋروپا مەن ازيانى جالعايتىن كولىك- لوگيستيكالىق دالىزدەر، بىلىكتى جۇمىس كۇشى بار. قازاقستاننىڭ مۇناي-گاز سەكتورى بۇگىندە ەكسپورتتىق-شيكىزات ۇلگىسىنەن كەشەندى وڭدەۋ جۇيەسىنە بەت بۇرعان جوعارى تەحنولوگيالىق كلاستەرگە اينالدى. قازاقستاننىڭ بولاشاعى تەحنولوگيالىق ورلەۋمەن بايلانىستى. بۇل رەتتە ءقازىردىڭ وزىندە ناقتى ناتيجەلەردى اتاپ كورسەتۋگە بولادى. مۇناي-گاز حيمياسىندا جالپى قۋاتى 500 مىڭ توننا بولاتىن پوليپروپيلەن زاۋىتى ىسكە قوسىلدى. سونداي-اق جىلىنا 1,25 ميلليون توننا پوليەتيلەن وندىرەتىن جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. ول قازاقستاندى ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى پوليمەر ءوندىرۋشى ەلگە اينالدىرادى. بۇدان بولەك بۋتاديەن، كارباميد ءوندىرۋ جوبالارى قولعا الىندى. 2030-جىلعا دەيىن جالپى قۇنى 15 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان اساتىن التى جوبانى ىسكە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل مۇناي-گاز حيمياسى ءوندىرىسىنىڭ كولەمىن ۇلعايتىپ، ونداعان مىڭ جاڭا جۇمىس ورنىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، Kazakhstan Energy Week - 2025 جانە XVI ەۋرازيالىق KAZENERGY فورۋمىندا «قازمۇنايگاز» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى اسحات حاسەنوۆ كومپانيا ءۇشىن اسا ماڭىزدى باعىتتاردى اتادى.