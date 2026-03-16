قازاقستان ورتالىق ازيادا «جۇمساق كۇش» جاھاندىق رەيتينگىندە كوش باستادى
استانا. KAZINNFORM - قازاقستان Global Soft Power Index جاھاندىق رەيتينگىندە پوزيتسياسىن جاقسارتىپ، 87-ورىننان 82-ورىنعا كوتەرىلدى.
زەرتتەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، قازاقستاننىڭ كورسەتكىشى 35,9 بالدى قۇرادى. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 0,8 بالعا جوعارى.
اتالعان رەيتينگ ەلدەردىڭ «جۇمساق كۇشىن» باعالايدى، ياعني مەملەكەتتەردىڭ اسكەري كۇش نەمەسە ەكونوميكالىق قىسىم ەمەس، مادەنيەتى، بيزنەسى جانە ديپلوماتيالىق ىقپالى ارقىلى باسقا ەلدەرگە اسەر ەتۋ قابىلەتىن انىقتايدى.
يندەكس الەمنىڭ 100 دەن استام ەلىندە جۇرگىزىلگەن ساۋالناماعا قاتىسقان 150 مىڭنان استام رەسپوندەنتتىڭ پىكىرىنە نەگىزدەلگەن. زەرتتەۋ بارىسىندا ەلدىڭ تانىمالدىلىعى، حالىقارالىق بەدەلى جانە جاھاندىق ىقپالى باعالانادى. سونىمەن قاتار مەملەكەتتەردىڭ ينۆەستيتسيا، ساۋدا، تالانتتى ماماندار مەن تۋريستەر تارتۋ مۇمكىندىگى دە ەسكەرىلەدى.
رەيتينگكە ب ۇ ۇ - عا مۇشە بارلىق 193 مەملەكەت ەنگىزىلگەن.
جالپى تىزىمدە قازاقستان ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ ىشىندە ەڭ جوعارى ورىنعا يە بولدى. ماسەلەن، وزبەكستان 92-ورىنعا (34,5 بال)، تاجىكستان 129-ورىنعا (31,0 بال)، تۇرىكمەنستان 138-ورىنعا (30,2 بال)، ال قىرعىزستان 142-ورىنعا (29,8 بال) ورنالاستى.
رەيتينگتىڭ العاشقى بەستىگىنە اقش (74,9 بال)، قىتاي (73,5)، جاپونيا (70,6)، ۇلى بريتانيا (69,2) جانە گەرمانيا (67,7) كىردى. ال العاشقى وندىقتى فرانسيا، شۆەيتساريا، كانادا، يتاليا، ب ا ءا تولىقتىردى.
ايتا كەتەيىك، استانادا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى «دارا» پرەزيدەنتتىك باستامالار قورىنىڭ قولداۋىمەن ۇيىمداستىرعان Silk Power اتتى ءىس-شارا وتكەن ەدى.
