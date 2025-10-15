قازاقستان تۇركيا نارىعىنا سيىر ەتى مەن استىق ەكسپورتىن كەڭەيتپەك
استانا. KAZINFORM - شاڭحايدا وتكەن «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسى اياسىندا ازىق-تۇلىك سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى كونفەرەنسيا بارىسىندا قازاقستاننىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ تۇركيانىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى جانە ورمان شارۋاشىلىعى ءمينيسترى يبراحيم يۋماكلىمەن كەزدەستى.
بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
كەزدەسۋدىڭ نەگىزىنەن اگروونەركاسىپ سالاسىنداعى ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جانە ەكىجاقتى ساۋدانى دامىتۋعا نازار اۋدارىلدى.
ايداربەك ساپاروۆ اتاپ وتكەندەي، اتالعان سالا بويىنشا قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىك - ەكى ەل ءۇشىن دە باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى.
- ءبىزدىڭ مەملەكەت باسشىلارى قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋدىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزدىلىعىن بىرنەشە رەت اتاپ وتكەن. اوك سالاسىنداعى ءوزارا ءتيىمدى سەرىكتەستىكتى ارتتىرۋ تۋرالى ەل باسشىلارىنىڭ كەلىسىمى ءبىزدىڭ جۇمىسىمىزعا ايقىن باعدار بەرىپ وتىر. 2025-جىلدىڭ العاشقى سەگىز ايىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ تاۋار اينالىمى 2,9 پايىزعا ءوسىپ، 186,7 ميلليون ا ق ش دوللارىنا جەتتى. قازاقستان تۇركياعا نەگىزىنەن بۇرشاق تۇقىمداس داقىلدار، ماقتا تالشىعى، كەبەك جانە زىعىر تۇقىمىن جەتكىزەدى. قازىر ءبىز تاۋار تۇرلەرىن كەڭەيتۋ جانە جەتكىزۋ كولەمىن ۇلعايتۋ باعىتىندا بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە دايىنبىز، - دەدى مينيستر.
كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستاندىق سيىر ەتىن تۇركيا نارىعىنا شىعارۋعا ايرىقشا كوڭىل ءبولىندى.
كوپ جىلدار بويى اۋسىل، قۇس تۇماۋى جانە تۇيىرشىك دەرماتيتىنە (نودۋليارلى دەرماتيت) بايلانىستى قويىلعان شەكتەۋلەر الىنعاننان كەيىن، تۇرىك ءسۇت كومپانيالارى قازاقستاندىق نارىققا تابىستى شىعىپ جاتىر، ال ءبىزدىڭ ەلدىڭ سيىر ەتى تۇركيادا جوعارى سۇرانىسقا يە بولۋدا.
قازىرگى تاڭدا قازاقستان كاسىپورىندارى جىل سايىن 10 مىڭ توننادان استام سيىر ەتىن ەكسپورتتاۋعا دايىن.
سونىمەن قاتار، قازاقستان جوعارى ساپالى قاتتى ءبيدايدىڭ (دۋرۋم جانە hi-pro سورتتارى) ەكسكليۋزيۆتى جەتكىزۋشىسى بولۋعا ءازىر ەكەنىن ءبىلدىردى. لوگيستيكانى جەڭىلدەتۋ ماقساتىندا باكين تەرمينالى بازاسىندا «استىق حابىن» قۇرۋ ۇسىنىلدى.
«ازىق-تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسى» ۇ ق» ا ق تۇرىك سەرىكتەستەرىمەن بىرلەسىپ، قازاقستاندا بۇرشاق تۇقىمداس داقىلداردى ءوسىرۋ جوبالارىن ىسكە اسىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. فورۆاردتىق قارجىلاندىرۋ باعدارلاماسى اياسىندا فەرمەرلەر جوعارى ساپالى تۇقىممەن جانە زاماناۋي تەحنولوگيالارمەن قامتاماسىز ەتىلەدى، ال دايىن ءونىم تۇركياعا شىعارىلادى.
ءوز كەزەگىندە، يبراحيم يۋماكلى قازاقستاننىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىندا سەنىمدى سەرىكتەس رەتىندەگى جوعارى الەۋەتىن اتاپ ءوتىپ، ىقپالداستىقتى تەرەڭدەتۋگە دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.
سونىمەن بىرگە تاراپتار جاڭا ەكسپورتتىق باعىتتاردى اشۋ ءۇشىن قاجەت ۆەتەريناريالىق جانە فيتوسانيتارلىق راسىمدەردى جەدەلدەتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالدى. بۇل، اسىرەسە، قازاقستاندىق سيىر ەتى مەن وزگە دە ءونىم تۇرلەرىن سىرتقى نارىققا شىعارۋعا جول اشادى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، قازاقستان 13,4 ميلليون توننا استىق ەكسپورتتادى. بۇل سوڭعى جيىرما جىلداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش ەكەنىن جازعان بولاتىنبىز.
اۆتور باقىتگۇل اباي قىزى