«قازاقستان» تەلە راديوكورپوراتسياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - «قازاقستان» رەسپۋبليكالىق تەلەراديوكورپوراتسياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى تاعايىندالدى. بۇل قىزمەتكە ەرنۇر بۋراحان كەلدى.
«Qazaqstan» ۇلتتىق تەلەارناسىنىڭ Facebook پاراقشاسىندا جاريالانعان اقپاراتقا سايكەس، ەرنۇر كوشەرحان ۇلى بۋراحان 1981 -جىلى 16- ماۋسىمدا شىعىس قازاقستان وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. جۋرناليستيكا سالاسىندا 20 جىلدان استام تاجىريبەسى بار. ءار جىلدارى «Qazaqstan» تەلەارناسىندا ءتىلشى، تەلەجۇرگىزۋشى، «قازاقستان» تەلەراديوكورپوراتسياسىنىڭ اقتوبە وبلىستىق فيليالىنىڭ ديرەكتورى، «قازاقستان» تەلەراديوكورپوراتسياسىنا قاراستى «قازاق راديولارى» ج ش س ديرەكتورى قىزمەتتەرىن اتقاردى. سوڭعى ەكى جىلدا شىعىس قازاقستان وبلىسى ىشكى ساياسات باسقارماسىنىڭ باسشىسى قىزمەتىندە بولدى.
ال كورپوراتسيانى التى جىلدان استام ۋاقىت باسقارعان بەلگىلى مەديامەنەدجەر ءلاززات تانىسباي ءوز وتىنىشىمەن بۇگىن قىزمەتىن اياقتادى. بۇگىننەن باستاپ ول وتاندىق «ەۆرازيا» ءبىرىنشى ارناسىنا» جەتەكشىلىك ەتەدى.
وسىعان دەيىن ءلاززات تانىسبايدىڭ جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالعانى تۋرالى جازدىق.
اۆتور
مارلان جيەمباي