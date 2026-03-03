قازاقستان تاياۋ شىعىستاعى جانجالدا ەش تاراپتى قولدامايدى – س ءى م
استانا. KAZINFORM - قازاقستان كەز كەلگەن اسكەري جانجالدى تەك ديپلوماتيالىق جولمەن رەتتەۋدى جاقتايدى. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى الىبەك باقايەۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، ەلىمىز ءۇشىنشى ەلدىڭ ىسىنە ارالاسپاۋ ۇستانىمىن ۇستاندى، ۇستانادى جانە ۇستانا دا بەرەدى.
- بۇل جاعدايدا ءبىز ەش تاراپتى قولدامايمىز: يران تارابىن دا، شابۋىلعا ۇشىراعان ەلدەردىڭ تارابىن دا. ءبىز مۇنداي اسكەري قاقتىعىستاردىڭ بولعانىن مۇلدەم قالامايمىز. ال ەگەر ول تۋىندايتىن بولسا، وندا ولاردىڭ شەشىمى ديپلوماتيالىق ۇستەل ۇستىنەن تابىلۋى ءتيىس. ءبىز مۇنداي جانجالداردى حالىقارالىق قۇقىققا، ب ۇ ۇ جارعىسىنا سايكەس شەشۋگە شاقىرامىز جانە سول ۇستانىمدامىز. مۇنىڭ ءبارى اتالعان حالىقارالىق قۇجاتتاردا جازىلعان. وسى ۇستانىم وزگەرىسسىز قالادى، - دەدى مينيستر ورىنباسارى ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن.
سونىمەن قاتار، ول قاجەتتىلىك تۋىنداعان جاعدايدا قازاقستاننىڭ جانجالداسۋشى تاراپتاردىڭ كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋى ءۇشىن الاڭ ۇسىنۋ مۇمكىندىگىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
- جۇگىنگەن جاعدايدا مۇنداي تاجىريبەمىز بار. ءبىز بۇعان دەيىن دە يران ماسەلەسىنە قاتىستى الماتىدا الاڭ ۇسىنىپ، ول اتالعان ماسەلەنى شەشۋگە مول ۇلەسىن قوستى. سيريا بويىنشا سيريالىق بيلىك پەن ەلدىڭ وپپوزيتسيالىق توپتارى اراسىنداعى كەلىسسوزدەردىڭ 20 دان استام راۋندى ۇيىمداستىرىلدى. اتالعان ەلدەردىڭ الاڭىمىزدا ديپلوماتيالىق دەڭگەيدە قاتىسۋى اسكەري جانجالدى توقتاتۋعا جانە جانجالداسۋشى نەمەسە جاۋلاسۋشى تاراپتاردىڭ كەلىسسوز ۇستەلىنە وتىرۋىنا سەپتىگىن تيگىزدى. سوندىقتان، بىزدە مۇنداي تاجىريبە بار. جۇگىنگەن جاعدايدا تىڭعىلىقتى زەردەلەيمىز. بۇگىندە مۇنداي ءوتىنىش بولعان جوق، - دەدى الىبەك باقايەۆ.
بۇعان دەيىن ا ق ش قارۋلى كۇشتەرى تەگەراننىڭ يادرولىق جانە زىمىراندىق مۇمكىندىكتەرىن جويۋعا باعىتتالعان يران اۋماعىنداعى اۋقىمدى وپەراتسيالاردى جالعاستىرىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.