قازاقستان تاياۋ شىعىسقا اسكەري كونتينگەنت جىبەرە مە - مينيسترلىك جاۋابى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە ەشقانداي قارجىلىق جارناسىز قوسىلدى. جارعىدا كورسەتىلگەن 1 ميلليارد ا ق ش دوللارى - ەرىكتى جارنا جانە مۇشەلىك شارتى بولىپ سانالمايدى.
بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاننىڭ بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە قوسىلۋى ەلىمىزدىڭ ۇلتتىق مۇددەلەرىنە تولىق سايكەس كەلەدى جانە ديالوگتى دامىتۋعا، حالىقارالىق قاۋىپسىزدىكتى قولداۋعا، كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان سىرتقى ساياساتىمىزدىڭ ستراتەگيالىق باعىتىمەن ۇيلەسەدى.
- مەملەكەت باسشىسى بۇل باستامانى ناقتى ءارى جەدەل ناتيجەلەرگە قول جەتكىزۋگە باعىتتالعان وزەكتى قادام رەتىندە باعالادى. پرەزيدەنتىمىز اتاپ وتكەندەي، بەيبىتشىلىك مازمۇنسىز دەكلاراتسيالار ارقىلى ەمەس، ناقتى ءىس-قيمىلدار ارقىلى ورنىعۋى ءتيىس. قارجىلاندىرۋ ماسەلەسىنە كەلسەك، قازاقستان بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە ەشقانداي قارجىلىق جارناسىز قوسىلدى. جارعىدا كورسەتىلگەن 1 ميلليارد ا ق ش دوللارى كولەمىندەگى ەرىكتى جارنا - مۇشەلىك شارتى بولىپ تابىلمايدى، بۇل ءاربىر قاتىسۋشىنىڭ دەربەس قۇقىعى، - دەدى ەرلان جەتىبايەۆ ەلوردادا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
سونىمەن بىرگە، رەسمي وكىل ب ا ق- تا اسكەري كونتينگەنت جىبەرۋ ماسەلەلەرى تالقىلانىپ جاتقانىن، بۇل رەتتە تەك رەسمي دەرەككوزگە سۇيەنۋ كەرەگىن ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسى ءوز سوزىندە قازاقستان حالىقارالىق تۇراقتاندىرۋ كۇشتەرىن قولداۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى. اتاپ ايتقاندا، دالالىق گوسپيتالى بار مەديتسينالىق بولىمشەلەردى، سونداي-اق ازاماتتىق اسكەري ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنا باقىلاۋشىلار جىبەرۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر. ياعني وپەراتسيانىڭ تەك گۋمانيتارلىق قۇرامداس بولىگى تۋرالى ايتىلىپ وتىر. جولداۋ تۋرالى شەشىم قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس قاتاڭ قابىلدانادى، - دەدى ول.
بۇدان بولەك، قازاقستان گۋمانيتارلىق ازىق-تۇلىك جىبەرۋگە، پالەستينالىق ستۋدەنتتەر ءۇشىن قازاقستان ج و و- ىندا 5 جىل مەرزىمگە 500 ءبىلىم گرانتىن بولۋگە، ەلەكتروندى ۇكىمەت سالاسىنداعى تاجىريبەسىمەن بولىسۋگە دايىن.
ەسكە سالا كەتسەك، 19-اقپاندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىنا قاتىستى.