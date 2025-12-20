قازاقستان تابيعي بايلىقتى ەنەرگيا كوزى رەتىندە پايدالانۋ ءۇشىن وزىق تەحنولوگيالاردى تارتۋعا نيەتتى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ديالوگىنىڭ ءبىرىنشى سامميتىندە «تازا» ەنەرگەتيكا ماسەلەسىنە توقتالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ەلىمىز «جاسىل» تەحنولوگيالاردى قولدانا وتىرىپ، ءداستۇرلى قۋات كوزىن يگەرۋ جانە وڭدەۋ جوبالارىنا جاپون تاجىريبەسىن، يننوۆاتسياسى مەن ينۆەستيتسياسىن تارتۋعا مۇددەلى ەكەنىن ايتتى.
- «تازا» ەنەرگەتيكانىڭ دامۋىن ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگيالىق باسىمدىق رەتىندە قاراستىرامىز. ەلىمىز «جاسىل» تەحنولوگيالاردى قولدانا وتىرىپ، ءداستۇرلى قۋات كوزىن يگەرۋ جانە وڭدەۋ جوبالارىنا جاپون تاجىريبەسىن، يننوۆاتسياسى مەن ينۆەستيتسياسىن تارتۋعا مۇددەلى. گەوساياسي تۇراقسىزدىق پەن قۋات كوزدەرىنە سۇرانىس ۇدايى ارتىپ كەلە جاتقان جاعدايدا الەم ەكونوميكاسىنىڭ ورنىقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتەتىن كومىرسۋتەگى رەسۋرستارى ايرىقشا ماڭىزعا يە. ءبىز تەڭگەرىمدى ءارى ءادىل ەنەرگەتيكالىق جۇيەگە اۋىسۋ قاجەت دەگەن ۇستانىمدى قولدايمىز. قازاقستان كومىر ءوندىرىسى بويىنشا الەمدەگى ون ۇزدىك ەلدىڭ قاتارىنا كىرەدى. كومىر ەلىمىزدىڭ ەنەرگەتيكالىق بالانسىنىڭ شامامەن 70 پايىزىن قۇرايدى. سوندىقتان وسى تابيعي بايلىعىمىزدى قۋاتتى ەنەرگيا كوزى رەتىندە پايدالانۋ ءۇشىن ەڭ وزىق تەحنولوگيالاردى تارتۋعا بەيىلمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ رەسۋرس الەۋەتىن جاپونيانىڭ اتوم ەنەرگەتيكاسى سالاسىنداعى ۇزدىك تەحنولوگيالارىمەن ۇشتاستىرۋ تىڭ مۇمكىندىكتەرگە جول اشاتىنىن ايتتى.
- يادرولىق ەنەرگەتيكانىڭ «جاسىل» ەكونوميكا كۇن تارتىبىندەگى ءمانى زور. الەمدەگى يادرولىق وتىننىڭ شامامەن 40 پايىزىن قازاقستان قامتاماسىز ەتەدى. دۇنيە جۇزىندەگى ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ 10 پايىزعا جۋىعىن اتوم ەلەكتر ستانسيالارى وندىرەتىنىن ەسكەرسەك، بۇل وتە ماڭىزدى. قازاقستاننىڭ رەسۋرس الەۋەتىن جاپونيانىڭ اتوم ەنەرگەتيكاسى سالاسىنداعى ۇزدىك تەحنولوگيالارىمەن ۇشتاستىرۋ وسى ستراتەگيالىق سالاداعى تىڭ مۇمكىندىكتەرگە، سونىڭ ىشىندە يننوۆاتسيالاردى ەنگىزۋگە جول اشادى. اسىرەسە، يادرولىق قالدىقتاردى باسقارۋ، يادرولىق قاۋىپسىزدىك، ازاماتتىق قورعانىس سالالارىنا جوعارى ساناتتى مامان دايارلاۋ باعىتىنداعى جوبالار قىزىعۋشىلىق تۋدىرادى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ديالوگىنىڭ ءبىرىنشى سامميتىندە ءسوز سويلەدى.