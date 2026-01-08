قازاقستان ت م ۇ ەلدەرىنە 7,6 ميلليارد دوللارعا ءونىم ەكسپورتتاعان
استانا. KAZINFORM - قازاقستان تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەرگە نەگىزىنەن مىس، مۇناي، استىق جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ەكسپورتتايدى. تۇركى ەلدەرىمەن تاۋار اينالىمى دەرەكتەرىن ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە-ءمينيسترى اسان داربايەۆ ايتىپ بەردى.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاننىڭ ت م ۇ ەلدەرىمەن جالپى ءوزارا ساۋدا كولەمى 10,4 ميلليارد دوللارعا جەتكەن. اسىرەسە ەڭ جوعارى تاۋار اينالىمى تۇركيا (4,36 ميلليارد دوللار)، وزبەكستان (3,88 ميلليارد دوللار)، قىرعىزستان (1,78 ميلليارد دوللار) جانە ازەربايجان ەلدەرى (0,39 ميلليارد دوللار) اراسىندا جاسالعان. بۇل ەلدەرگە ۇيىم اياسىنداعى ءوزارا ساۋدانىڭ بارلىق دەرلىك كولەمى تيەسىلى.
بۇل رەتتە قازاقستاننىڭ ت م ۇ ەلدەرىنە ەكسپورتى 7,6 ميلليارد دوللارعا جەتىپ، %17,1 عا ارتقان. يمپورت بويىنشا، 2,8 ميلليارد دوللار بولاتىن ءونىم ەلگە جەتكىزىلگەن. ناتيجەسىندە وڭ ساۋدا سالدوسى 4,8 ميلليارد دوللار بولدى.
- بۇل ديناميكا تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ نارىقتارىندا قازاقستاندىق ونىمگە سۇرانىستىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى. ەكسپورتتىڭ ءوسۋى ەڭ الدىمەن مىس پەن مىس كاتودتارىن، شيكى مۇناي، بيداي، مۇناي ونىمدەرىن، كۇنباعىس مايىن، سونداي-اق مەتاللۋرگيا مەن اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن جەتكىزۋدىڭ ارتۋىمەن بايلانىستى. بۇل شيكىزاتتىق باعىتتىڭ ساقتالعانىن عانا ەمەس، قوسىلعان قۇنى جوعارى تاۋارلاردىڭ دا كوبەيىپ كەلە جاتقانىن بىلدىرەدى، - دەدى اسان داربايەۆ تۇركى ساۋدا-ونەركاسىپ پالاتالارى وداعىنىڭ ءۇشىنشى وتىرىسىندا.
اسان داربايەۆ قازاقستاننىڭ ت م ۇ اياسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلعا ەرەكشە ءمان بەرەتىنىن جەتكىزدى.
- بۇگىندە تۇركى ءوڭىرى ايتارلىقتاي ەكونوميكالىق الەۋەتكە يە جانە ءبىزدىڭ ورتاق مىندەتىمىز - وسى الەۋەتتى تولىق اشۋ. وسى تۇرعىدا تۇركى ساۋدا-ونەركاسىپ پالاتالارى وداعىنىڭ ءرولى شەشۋشى مانگە يە. ءدال وسى بيزنەس-قوعامداستىقتار اراسىنداعى تىكەلەي بايلانىس ارقىلى تۇراقتى سەرىكتەستىكتەر قالىپتاسىپ، بىرلەسكەن جوبالار ىسكە قوسىلادى جانە ەكونوميكالارىمىز ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر پايدا بولادى، - دەدى ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە-ءمينيسترى.
ايتا كەتەيىك، 2026-جىلى قازاقستان تۇركى ەلدەرىنىڭ ساۋدا-ونەركاسىپ پالاتالارى وداعىنا ءتوراعالىق ەتەدى.