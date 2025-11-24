قازاقستان تۋۋ كورسەتكىشى جوعارى ەلدەر قاتارىنا ەندى
استانا. قازاقپارات - قازاقستان تۋۋ كورسەتكىشى جوعارى مەملەكەتتەر قاتارىنا ەندى. دەموگرافيالىق ديناميكانى ب ۇ ۇ جوعارى باعالادى. حالىقتىڭ %34- ءى بالا. وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى كىشكەنتاي تۇرعىندارىمىزدىڭ سانى جىلدان-جىلعا كوبەيىپ كەلە جاتقانىن ايتادى.
وسى ورايدا تابيعي رەسۋرستاردان تۇسەتىن كىرىستىڭ ايتارلىقتاي بولىگى بالالاردىڭ دامۋىنا جۇمسالادى. بىلتىردان بەرى ۇلتتىق قوردىڭ جىلدىق ينۆەستيتسيالىق كىرىسىنىڭ %50- ءى كامەلەكەتكە تولماعان ازاماتتاردىڭ شوتىنا اۋدارىلىپ جاتىر. ءسويتىپ، بيىل 324 مىڭ بالانىڭ ءارقايسىنا 130 دوللاردان ءتۇستى. مەكتەپتەردە باستاۋىش سىنىپ وقۋشىلارىنا تاماق تەگىن. بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى دە باستى نازاردا.
الداعى جىلى «قازاقستان بالالارى» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسى ىسكە قوسىلادى. جالپى بيىل قاڭتار-قىركۇيەك ايلارى اراسىندا 249312 ءسابي ومىرگە كەلدى. حالىق سانى 20445231-گە جەتتى. قايتقاندار سانى 97680. ياعني تۋعاندار قاتارى ومىردەن وزعانداردان 2,5 ەسە ارتىق. ال كوشىپ كەلگەندەر 16175، قونىس اۋدارعاندار 5975. مۇندا دا كەتكەندەردەن، كوشىپ كەلگەندەردىڭ 3 ەسەگە جۋىق كوپ ەكەنى كورەمىز.