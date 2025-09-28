قازاقستان سىرتقى ىستەر ءمينيسترى رەسەي ەلشىسىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ ەلشىسى الەكسەي بوروداۆكيندى قابىلدادى.
ديپلومات رف سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆتىڭ ەرمەك كوشەربايەۆتى ق ر س ءى م باسشىسى بولىپ تاعايىندالۋىمەن قۇتتىقتاۋىن جەتكىزدى.
تاراپتار كوپقىرلى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى جاعدايى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلاپ، ونىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق رۋحىندا دايەكتى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
ەرەكشە نازار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ الداعى رەسەي فەدەراتسياسىنا مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق ماسەلەلەرىنە اۋدارىلدى. بۇل ءىس-شارانىڭ ەكىجاقتى بايلانىستاردى بارلىق باعىت بويىنشا جانداندىرۋداعى جوعارى ماڭىزى راستالدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر بويىنشا پىكىر الماسۋ ءوتتى. سۇحباتتاستار ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا جانە حالىقارالىق ارەنادا ءىس-قيمىلداردى تىعىز ۇيلەستىرۋگە دايىندىعىن راستادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ەرمەك كوشەربايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالعانىن حابارلعان ەدىك.