قازاقستان سيرەك مەتال قورى بويىنشا ۇشتىككە ەنۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - «جاڭا قازاقستان» كەنىشىنەن 14 مىڭ توننا سيرەك مەتال الۋعا بولادى. مۇندا بارلانعان كەننىڭ جالپى كولەمى 20 ميلليون توننا. كەنىش استانادان 500 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان. قازىر ماماندار بارلاۋ جۇمىسىن جۇرگىزىپ جاتىر.
بولجام ناقتىلانسا، قازاقستان جەردە كەزدەسەتىن سيرەك مەتال قورى بويىنشا ۇشتىككە ەنۋى مۇمكىن. جاھاندىق نارىقتاعى كوشباسشىلار ساپىندا قازىر قىتاي مەن ا ق ش تۇر. حالىقارالىق ەنەرگەتيكا اگەنتتىگىنىڭ ەسەبىنە سۇيەنسەك، الداعى بەس جىلدا جەردە سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدارعا سۇرانىس ەكى ەسە ارتىپ، 315 مىڭ تونناعا جەتەدى.
ال قازاق جەرىندە مەندەلەيەۆ كەستەسىندە وسىنداي 17 ەلەمەنت بار. ونىڭ ىشىندە 2,5 ميلليون تونناعا جۋىق ۆولفرام، 1 ميلليون توننادان اساتىن موليبدەن، 841 مىڭ توننا نيكەل، 226 مىڭ توننا ليتي ت. ب. بار. ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى قور بويىنشا دەرەك ءالى دە جاڭاراتىنىن حابارلايدى.
24.kz