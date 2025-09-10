قازاقستان، سينگاپۋر جانە ۇلى بريتانيا تاربيە جونىندەگى حالىقارالىق ۇيىم قۇرۋعا كىرىسەدى - مينيستر
استانا. KAZINFORM - استانادا ازيا، ەۋروپا جانە قازاقستاننىڭ پروفەسسورلارى مەن ساراپشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن دوڭگەلەك ۇستەل ءوتتى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى حابارلادى.
تالقىلاۋدىڭ باستى تاقىرىبى - ۇيلەسىمدى، جاۋاپتى جانە باسەكەگە قابىلەتتى تۇلعا قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان پرەزيدەنتتىك «ادال ازامات: ءبىرتۇتاس تاربيە» باعدارلاماسى بولدى.
وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى عاني بەيسەمبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ەكى جىل ىشىندە باعدارلامانى جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا التى نەگىزگى باعىت پەن 77 قادامنان تۇراتىن ءبىرتۇتاس تاربيە ەكوجۇيەسى قۇرىلدى. تاربيە جۇمىسىنا سىنىپ جەتەكشىلەرى، اتا-انالار مەن پسيحولوگيالىق قىزمەتتەر بەلسەندى قاتىسىپ جاتىر.
2023 -جىلدان باستاپ مەكتەپتەر جانىنان اتا-انالاردى پەداگوگيكالىق قولداۋ ورتالىقتارى، ال وڭىرلەردە پسيحولوگيالىق كومەك ورتالىقتارى جۇمىس ىستەپ كەلەدى. وسى ۋاقىت ىشىندە اتا-انالاردىڭ وقۋ-تاربيە پروتسەسىنە قاتىسۋ دەڭگەيى ءۇش ەسەگە ارتقان. قازىر اتا-انالار كوميتەتتەرىن ترانسفورماتسيالاۋ جۇمىسى ءجۇرىپ جاتىر، ال قاراشا ايىندا «مەكتەپ - اتا-انا - قوعام» ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋدىڭ جاڭا الاڭىنا اينالاتىن العاشقى رەسپۋبليكالىق فورۋم وتەدى.
- بۇگىنگى قازاقستاندىق مەكتەپتىڭ مىندەتى - تەك ءبىلىمدى شاكىرت تاربيەلەۋ عانا ەمەس. ول - رۋحاني بيىك، مورالدىق قاسيەتتەرى ورنىققان، قوعام يگىلىگىنە ادال قىزمەت ەتۋگە دايىن جاۋاپتى تۇلعانى - ادال ازاماتتى قالىپتاستىرۋ. بالالار جاستايىنان ەڭبەكتى قادىرلەۋدى، ادالدىقتى، ادىلەتتىلىكتى ءارى جاۋاپكەرشىلىكتى بويىنا ءسىڭىرىپ وسەدى. بۇل قاسيەتتەر - ەلىمىزدىڭ جارقىن بولاشاعىنىڭ بەرىك ىرگەتاسى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ سوزىنشە، باعدارلامانىڭ قۇندىلىقتارى وقۋ پروتسەسىنە كىرىكتىرىلگەن جانە پاندەردىڭ مازمۇنىندا، سىنىپ ساعاتتارىندا، سىنىپتان تىس ءىس- شارالاردا كورىنىس تاپقان. سونداي-اق مەكتەپتەردە «ادال ازامات» قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن ءبىرىڭعاي ديزاين-كود كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلىپ جاتىر.
ءوز كەزەگىندە حالىقارالىق ساراپشىلار قازاقستاندىق تاربيە مودەلىن جوعارى باعالادى. ۇلى بريتانيالىق پروفەسسور توم حارريسون قازاقستان تاجىريبەسى ۇلتتىق قۇندىلىقتار مەن جاھاندىق ۇردىستەردى ۇيلەسىمدى ۇشتاستىراتىنىن اتاپ ءوتتى. ال سينگاپۋرلىق پروفەسسور لياو شاو جيۋن ءداستۇر مەن يننوۆاتسيانى، ۇلتتىق باسىمدىقتار مەن الەمدىك ۇزدىك تاجىريبەلەردى قاتار دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن مۇنداي ءتاسىلدىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزىنا باسىمدىق بەردى.
ءىس-شارا قورىتىندىسى بويىنشا سينگاپۋر جانە ۇلى بريتانيامەن بىرلەسىپ حالىقارالىق تاربيە جونىندەگى ۇيىم قۇرۋ جۇمىسى باستالاتىن بولدى.
- بۇگىندە تاربيە ماسەلەسى الەمدىك دەڭگەيدە اسا وزەكتى تاقىرىپقا اينالدى. قازاقستان ءوز ىشىندە جۇيەلى قادامدار جاساپ قانا قويماي، تاجىريبەسىن حالىقارالىق قاۋىمداستىقپەن بولىسۋگە ءازىر. ال حالىقارالىق ۇيىم قۇرۋ باستاماسى جاڭا عىلىمي ىزدەنىستەر مەن ورتاق جوبالاردىڭ دامۋىنا جول اشادى، - دەپ تۇيىندەدى ءسوزىن عاني بەيسەمبايەۆ.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، «ادال ازامات» باعدارلاماسى «ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسى» باستاماسىنىڭ جالعاسى بولىپ تابىلپدى. ونىڭ قايتا جاڭارتىلعان مازمۇنى مەملەكەت باسشىسىنىڭ «ادال ازامات - ادال ەڭبەك - ادال تابىس» يدەولوگيالىق تۇجىرىمداماسىنا نەگىزدەلگەن. بيىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ باعدارلاما ەلدەگى بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىندا، سونىڭ ىشىندە جەكەمەنشىك مەكتەپتەردە دە ەنگىزىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت «ادال ازامات» باعدارلاماسىن پەداگوگ ماماندار دايارلايتىن ج و و-لاردا دا ەنگىزۋدى ۇسىندى.