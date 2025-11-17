قازاقستان ەستونيانى بالتىق وڭىرىندەگى ماڭىزدى ارىپتەس رەتىندە قاراستىرادى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ەستونيانى بالتىق وڭىرىندەگى، سونداي-اق جالپى ەۋروپالىق وداقتاعى وتە ماڭىزدى ارىپتەس رەتىندە قاراستىرادى.
بۇل تۋرالى اقوردادا ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن ەستونيا پرەزيدەنتى الار كاريسپەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوز بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- قازاقستان ەستونيانى بالتىق وڭىرىندەگى، سونداي-اق جالپى ەۋروپالىق وداقتاعى وتە ماڭىزدى ارىپتەس رەتىندە قاراستىرادى. شىنىمەن دە يننوۆاتسيالىق جانە وركەندەگەن مەملەكەت قۇرۋ جولىنداعى ەستونيانىڭ زاماناۋي جەتىستىكتەرى ايتارلىقتاي اسەرلى جانە اسا ماڭىزدى. ەستونيا سيفرلىق باسقارۋدا كوشباسشى ءارى سيفرلىق مەملەكەت، سيفرلىق ۇكىمەت، سيفرلىق قوعام، اشىقتىق، ترانسپارەنتتىك، تيىمدىلىك پەن ازاماتتاردىڭ جالپى قاتىسۋىن قالىپتاستىرۋدىڭ جارقىن ءارى تابىستى ۇلگىسى سانالادى. ءبىز ەستونيانىڭ زاڭ ۇستەمدىگىنە، ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋعا جانە تۇراقتى دامۋعا دەگەن تۇراقتى بەيىلدىلىگىن دە جوعارى باعالايمىز. قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان حالىقتارىمىز ەۋروپالىق ارەنادا ەلەۋلى داۋىسقا يە جانە بەيبىتشىلىكتى، يننوۆاتسيالاردى ءارى جالپى ادامزاتتىڭ ۇجىمدىق ىلگەرىلەۋىن دامىتۋعا ادال، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن ەستونيا بارلىق قىزمەت سالاسىندا بەرىك ارىپتەستىك ورناتقانىن، دامۋى دا وتە جاقسى ەكەنىن ايتتى.
- ءبىز اشىق ءارى ناتيجەلى ساياسي ديالوگتى، سونداي-اق ءوزارا ءتۇسىنىستى نىعايتۋدا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن پارلامەنتتىك توپتارىمىز اراسىنداعى تىعىز بايلانىستاردى كۇتەمىز. سونداي-اق ەستونيا تاراپىنىڭ قازاقستاننىڭ رەفورمالار كۇن تارتىبىنە تۇراقتى قولداۋ كورسەتۋىن باعالايمىز ءارى حالىقارالىق ۇيىمداردا سىندارلى ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرا بەرەمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن ەستونيا پرەزيدەنتى الار كاريستى قارسى العان ەدى.