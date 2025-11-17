قازاقستان ستۋدەنتتەرى ەستونيا ۋنيۆەرسيتەتتەرىنەن تاعىلىمدامادان وتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ستۋدەنتتەرى ەستونيا ۋنيۆەرسيتەتتەرىنەن تاعىلىمدامادان وتەدى. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ايتتى.
- ەستونيادا نەگىزگى 6 مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەت بار. ءبىراق ساپا جاعىنان، زەرتتەۋ الەۋەتى جاعىنان وتە مىقتى وقۋ ورىندارى. بۇگىن العاش رەت ەكىجاقتى ۇكىمەتارالىق كەلىسىمشارتقا ءبىزدىڭ مينيسترلىك پەن ەستونيانىڭ عىلىم جانە ءبىلىم مينيسترلىگى اراسىندا قول قويامىز. قازىر عانا ارنايى ۇيىمداستىرىلعان كونفەرەنتسيا اياسىندا 6 مەموراندۋمعا قول قويىلدى. وسى مەموراندۋمداردىڭ ارقاسىندا ستۋدەنتتەر الماسۋ، اكادەميالىق ۇتقىرلىق ورىن الادى. ەڭ باستى تارتۋ ۋنيۆەرسيتەتىمەن جانە تاللين تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىمەن تاعىلىمداما سەرىكتەسى رەتىندە كەلىسىمشارت راسىمدەلدى، - دەدى ول اقوردادا ب ا ق ونىمدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، قازاقستاننىڭ ەستونيادان ورتا ءبىلىم سالاسىندا دا ۇيرەنەرى بار.
- وزدەرىڭىزگە ءمالىم، ەستونيا PISA حالىقارالىق سالىستىرمالى زەرتتەۋلەردە توپ-5، توپ-3 كە ءداستۇرلى تۇردە كىرەدى. سوندىقتان وسى سالاداعى ەڭ مىقتى ساراپشىلار كەلىپ، بۇگىن بىرنەشە سەمينار وتكىزدى. مۇنان بولەك، جاساندى ينتەللەكتى مەن سيفرلاندىرۋ سالاسىندا ارنايى بىرنەشە كەلىسىمشارتقا قول قويىلدى. ەستونيا ەلەكتروندى قىزمەت، ەلەكتروندى ۇكىمەت، جاساندى ينتەللەكت سالالارىندا مىقتى پوزيتسيادا تۇر، - دەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ەستونيا پرەزيدەنتى الار كاريس كەلىسسوز وتكىزەدى.