قازاقستان-سەربيا: ستراتەگيالىق سالالار بويىنشا ءبىرقاتار مەموراندۋمعا قول قويىلدى
استانا. KAZINFORM - كەلىسسوز قورىتىندىسى بويىنشا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن پرەزيدەنت الەكساندر ۆۋچيچ بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن ۆەدومستۆوارالىق قۇجاتتار الماسۋ ءراسىمى ءوتتى:
1. قازاقستان رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەن سەربيا رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى اراسىنداعى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسى بويىنشا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
2. قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋراتۋراسى مەن سەربيا رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگى اراسىنداعى ارىپتەستىك جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
3. قازاقستان رەسپۋبليكاسى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى مەن سەربيا رەسپۋبليكاسى اقپارات جانە تەلەكوممۋنيكاتسيا مينيسترلىگى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
4. قازاقستان رەسپۋبليكاسى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى مەن سەربيا رەسپۋبليكاسى اقپاراتتىق تەحنولوگيالار جانە ەلەكتروندىق ۇكىمەت كەڭسەسى اراسىنداعى سيفرلاندىرۋ جانە ەلەكتروندىق ۇكىمەتتى دامىتۋ سالاسى بويىنشا ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
5. قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مەن سەربيا رەسپۋبليكاسى اۋىل، ورمان جانە سۋ شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى اراسىنداعى ۆەتەريناريا سالاسى بويىنشا ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
6. قازاقستان رەسپۋبليكاسى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مەن سەربيا رەسپۋبليكاسى عىلىم، تەحنولوگيالىق دامۋ جانە يننوۆاتسيالار مينيسترلىگى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
7. قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مەن سەربيا رەسپۋبليكاسى مادەنيەت مينيسترلىگى اراسىندا كينو سالاسى بويىنشا ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
8. قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مەن سەربيا رەسپۋبليكاسى مادەنيەت مينيسترلىگى اراسىندا ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇرانى قورعاۋ سالاسى بويىنشا ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
9. «KAZAKH INVEST» ۇ ك» ا ق مەن سەربيا دامۋ اگەنتتىگى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
10. قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسى مەن سەربيا رەسپۋبليكاسى ديپلوماتيالىق اكادەمياسى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم.