ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:57, 22 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ رەسەيگە مەملەكەتتىك ساپارى حالىقارالىق اۋقىمداعى وقيعا - لاۆروۆ

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاراشا ايىنداعى رەسەيگە مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق تولىقتاي جۇرگىزىلىپ جاتىر. ساپار شىن مانىندە حالىقارالىق اۋقىمداعى وقيعاعا اينالماق.

    Yermek Kosherbayev, Sergey Lavrov
    Photo credit: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan

    بۇل جايىندا قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆپەن كەزدەسۋ بارىسىندا رەسەيلىك ارىپتەسى سەرگەي لاۆروۆ ايتتى.

    ەرمەك كوشەربايەۆ ر ف سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆپەن كەزدەسۋ بارىسىندا مينيستر بولىپ تاعايىندالعاننان كەيىنگى رەسەيگە ءبىرىنشى رەسمي ساپارىنا ايرىقشا ءمان بەرەتىندىگىن مالىمدەدى.

    - بۇل ساپاردىڭ ايرىقشا ءمانى بار. ويتكەنى، تاعايىنداۋدان كەيىنگى ءبىرىنشى رەسمي ساپارىم سانالادى. قازاقستاننىڭ ەلشىسى رەتىندە ماسكەۋدە جۇمىس ىستەگەن كەزەڭدە قالىپتاسقان جەكە بايلانىستاردى جانداندىرۋ مۇمكىندىگىن ەكى ەسە باعالايمىن، - دەدى ەرمەك كوشەربايەۆ.

    سونىمەن قاتار ول بۇل كۇنى ەكى ەل اراسىنداعى ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناستىڭ ورناۋىنا 33 تولۋىنىڭ نىشاندىق ءمانى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    ەرمەك كوشەربايەۆ رەسەي س ءى م وكىلدەرىمەن جانە مەملەكەتتىك ورگاندار باسشىلارىمەن قالىپتاسقان سەنىم مەن دوستىققا نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناستىڭ ساقتالاتىنىنا ءۇمىت ارتاتىندىعىن ايتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل جايت ەكى ەلدىڭ اراسىنداعى سىندارلى ديالوگتىڭ ودان ارى دامۋىنا سەپتىگىن تيگىزەدى.

    ال رەسەي سىرتقى ساياسات ۆەدومستۆوسىنىڭ باسشىسى سەرگەي لاۆروۆ قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاراشاداعى مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق قارقىندى ءجۇرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

    - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنا مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق تولىققاندى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ونىڭ شىن مانىندە حالىقارالىق اۋقىمداعى وقيعاعا اينالاتىندىعىن اسىرا سىلتەۋسىز قورىقپاي ايتا الامىن، - دەدى لاۆروۆ.

    سونداي-اق ول رەسەي مەن قازاقستان باسشىلارىنىڭ ۇنەمى بايلانىستا ەكەنىن، وسى جىلدىڭ باسىنان بەرى جوعارى دەڭگەيدە 4 كەزدەسۋ وتكەنىن ايتتى.

    ر ف س ءى م باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، «ەلدەر اراسىندا ناقتى ءوزارا ءتيىمدى جانە پراكتيكالىق ىنتىماقتاستىق جۇرگىزىلمەگەن مەملەكەتتىك تە، ادامي دا قىزمەتتىڭ، ونىڭ ىشىندە سىرتقى ساياسات ۆەدومستۆو جەلىسى ارقىلى دا بىردە-ءبىر سالا جوق».

    الماتىدا وتكەن قازاقستان-رەسەي مەديافورۋمىندا ر ف پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ تا قاراشا ايىنا جوسپارلانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنا ءبىرىنشى مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق قىزۋ ءجۇرىپ جاتقانىن ايتقان ەدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار