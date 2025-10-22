قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ رەسەيگە مەملەكەتتىك ساپارى حالىقارالىق اۋقىمداعى وقيعا - لاۆروۆ
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاراشا ايىنداعى رەسەيگە مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق تولىقتاي جۇرگىزىلىپ جاتىر. ساپار شىن مانىندە حالىقارالىق اۋقىمداعى وقيعاعا اينالماق.
بۇل جايىندا قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆپەن كەزدەسۋ بارىسىندا رەسەيلىك ارىپتەسى سەرگەي لاۆروۆ ايتتى.
ەرمەك كوشەربايەۆ ر ف سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆپەن كەزدەسۋ بارىسىندا مينيستر بولىپ تاعايىندالعاننان كەيىنگى رەسەيگە ءبىرىنشى رەسمي ساپارىنا ايرىقشا ءمان بەرەتىندىگىن مالىمدەدى.
- بۇل ساپاردىڭ ايرىقشا ءمانى بار. ويتكەنى، تاعايىنداۋدان كەيىنگى ءبىرىنشى رەسمي ساپارىم سانالادى. قازاقستاننىڭ ەلشىسى رەتىندە ماسكەۋدە جۇمىس ىستەگەن كەزەڭدە قالىپتاسقان جەكە بايلانىستاردى جانداندىرۋ مۇمكىندىگىن ەكى ەسە باعالايمىن، - دەدى ەرمەك كوشەربايەۆ.
سونىمەن قاتار ول بۇل كۇنى ەكى ەل اراسىنداعى ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناستىڭ ورناۋىنا 33 تولۋىنىڭ نىشاندىق ءمانى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەرمەك كوشەربايەۆ رەسەي س ءى م وكىلدەرىمەن جانە مەملەكەتتىك ورگاندار باسشىلارىمەن قالىپتاسقان سەنىم مەن دوستىققا نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناستىڭ ساقتالاتىنىنا ءۇمىت ارتاتىندىعىن ايتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل جايت ەكى ەلدىڭ اراسىنداعى سىندارلى ديالوگتىڭ ودان ارى دامۋىنا سەپتىگىن تيگىزەدى.
ال رەسەي سىرتقى ساياسات ۆەدومستۆوسىنىڭ باسشىسى سەرگەي لاۆروۆ قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاراشاداعى مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق قارقىندى ءجۇرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنا مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق تولىققاندى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ونىڭ شىن مانىندە حالىقارالىق اۋقىمداعى وقيعاعا اينالاتىندىعىن اسىرا سىلتەۋسىز قورىقپاي ايتا الامىن، - دەدى لاۆروۆ.
سونداي-اق ول رەسەي مەن قازاقستان باسشىلارىنىڭ ۇنەمى بايلانىستا ەكەنىن، وسى جىلدىڭ باسىنان بەرى جوعارى دەڭگەيدە 4 كەزدەسۋ وتكەنىن ايتتى.
ر ف س ءى م باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، «ەلدەر اراسىندا ناقتى ءوزارا ءتيىمدى جانە پراكتيكالىق ىنتىماقتاستىق جۇرگىزىلمەگەن مەملەكەتتىك تە، ادامي دا قىزمەتتىڭ، ونىڭ ىشىندە سىرتقى ساياسات ۆەدومستۆو جەلىسى ارقىلى دا بىردە-ءبىر سالا جوق».
الماتىدا وتكەن قازاقستان-رەسەي مەديافورۋمىندا ر ف پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ تا قاراشا ايىنا جوسپارلانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنا ءبىرىنشى مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق قىزۋ ءجۇرىپ جاتقانىن ايتقان ەدى.