قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ اتىنا ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى كەلدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنا شەت مەملەكەتتەر باسشىلارى مەن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ جەتەكشىلەرىنەن قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى كەلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين جەدەلحاتىندا ەكى ەل اراسىنداعى ىقپالداستىقتىڭ جوعارى دەڭگەيىن اتاپ وتكەن.
- رەسەي مەن قازاقستان اراسىنداعى قارىم-قاتىناس جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق سيپاتىنا يە. بۇل بايلانىستار قوس حالىقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن جانە ەۋرازيا كەڭىستىگىندەگى قاۋىپسىزدىك پەن تۇراقتىلىقتى نىعايتۋ مۇددەسىنە ساي الداعى ۋاقىتتا دايەكتى تۇردە دامي تۇسەتىنىنە كامىل سەنەمىن، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.
ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ مەملەكەت باسشىسى مەن قازاقستاندىقتاردى ۇلىستىڭ ۇلى كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ دەنىنە ساۋلىق، ەڭبەگىنە تابىس تىلەدى.
- بىلتىر سىزبەن ەكى مارتە كەزدەستىك. ءبىز ەكىجاقتى قارىم-قاتىناس پەن ءتۇرلى سالاداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ جونىندە ماڭىزدى ۋاعدالاستىقتارعا قول جەتكىزىپ، قىتاي مەن قازاقستان اراسىنداعى جان- جاقتى ءارى ماڭگى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ جاڭا دامۋ كەزەڭىنە جەدەل قادام باستىق. مەن ءوزارا ساياسي سەنىمدى تەرەڭدەتۋگە، سان قىرلى ىقپالداستىقتى نىعايتۋعا جانە تاعدىرى ورتاق قىتاي- قازاقستان قوعامداستىعىن ودان ءارى دامىتۋعا ءارى ىسكە اسىرۋعا سىزبەن بىرگە كۇش جۇمىلدىرۋعا ءازىرمىن، - دەپ جازدى قىتاي كوشباسشىسى.
وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ ەرتە زاماننان كەلە جاتقان مەرەكە ەكى ەل اراسىنداعى بايلانىستاردى كەڭەيتۋگە ىقپال ەتىپ، وزبەك- قازاق حالىقتارىنىڭ تۇرمىس- تىرشىلىگىندەگى ايتۋلى كۇن دەپ سانايدى.
- جوعارى دەڭگەيدەگى ديالوگتى جانداندىرۋدىڭ جانە بىرلەسكەن كۇش- جىگەردىڭ ارقاسىندا وزبەكستان مەن قازاقستان اراسىنداعى ءوزارا قۇرمەت پەن قولداۋعا نەگىزدەلگەن ستراتەگيالىق قارىم- قاتىناس پەن وداقتاستىق جوعارى ساپالى دەڭگەيگە كوتەرىلدى. الداعى ۋاقىتتا دا وسى باعىتتان اينىمايمىز دەپ سەنەمىن، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.
قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اسا جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال باۋىرلاس قازاقستان حالقىنا بەيبىتشىلىك پەن وركەندەۋ تىلەدى.
- ءبىزدىڭ وزىق مادەنيەتىمىز بەن يگى داستۇرلەرىمىزدى ۇلىقتايتىن وسىناۋ كوكتەم مەرەكەسى حالىقتارىمىزدىڭ دوستىعىن بەكەمدەپ، قۇت- بەرەكە اكەلسىن، - دەپ جازعان قىرعىز پرەزيدەنتى.
تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون مەملەكەت باسشىسى مەن باۋىرلاس قازاقستان حالقىنا جىلى لەبىزىن جولدادى.
- كونەدەن كەلە جاتقان مەيرامنىڭ ىزگى داستۇرلەرى تاجىكستان مەن قازاقستان اراسىنداعى دوستىق قارىم- قاتىناستى، ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىقتى نىعايتىپ، قوس حالىقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن جاڭا مازمۇنمەن بايي بەرەدى دەپ ويلايمىن، - دەدى تاجىكستان باسشىسى.
تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي اقجارما تىلەگىن جەتكىزدى.
- ادامزاتتىڭ باي مادەني مۇراسىنىڭ اجىراماس ءبىر بولىگى سانالاتىن، سونداي- اق ىزگىلىكتى ناسيحاتتايتىن ناۋرىز مەرەكەسى حالىقتار اراسىنداعى دوستىق پەن بىرلىكتى كۇشەيتە تۇسەدى. اتالعان ايرىقشا مەرەكە سىزگە جانە حالقىڭىزعا باقىت، قۋانىش پەن تابىس سىيلاسىن، - دەدى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ.
مەملەكەت باسشىسىن سونىمەن قاتار ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ، بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان، پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريف، تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى كۋبانىچبەك ومىراليەۆ قۇتتىقتادى.