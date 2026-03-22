    12:25, 22 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ اتىنا ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى كەلدى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنا شەت مەملەكەتتەر باسشىلارى مەن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ جەتەكشىلەرىنەن قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى كەلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Ақорда
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين جەدەلحاتىندا ەكى ەل اراسىنداعى ىقپالداستىقتىڭ جوعارى دەڭگەيىن اتاپ وتكەن.

    - رەسەي مەن قازاقستان اراسىنداعى قارىم-قاتىناس جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق سيپاتىنا يە. بۇل بايلانىستار قوس حالىقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن جانە ەۋرازيا كەڭىستىگىندەگى قاۋىپسىزدىك پەن تۇراقتىلىقتى نىعايتۋ مۇددەسىنە ساي الداعى ۋاقىتتا دايەكتى تۇردە دامي تۇسەتىنىنە كامىل سەنەمىن، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.

    ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ مەملەكەت باسشىسى مەن قازاقستاندىقتاردى ۇلىستىڭ ۇلى كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ دەنىنە ساۋلىق، ەڭبەگىنە تابىس تىلەدى.

    - بىلتىر سىزبەن ەكى مارتە كەزدەستىك. ءبىز ەكىجاقتى قارىم-قاتىناس پەن ءتۇرلى سالاداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ جونىندە ماڭىزدى ۋاعدالاستىقتارعا قول جەتكىزىپ، قىتاي مەن قازاقستان اراسىنداعى جان- جاقتى ءارى ماڭگى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ جاڭا دامۋ كەزەڭىنە جەدەل قادام باستىق. مەن ءوزارا ساياسي سەنىمدى تەرەڭدەتۋگە، سان قىرلى ىقپالداستىقتى نىعايتۋعا جانە تاعدىرى ورتاق قىتاي- قازاقستان قوعامداستىعىن ودان ءارى دامىتۋعا ءارى ىسكە اسىرۋعا سىزبەن بىرگە كۇش جۇمىلدىرۋعا ءازىرمىن، - دەپ جازدى قىتاي كوشباسشىسى.

    وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ ەرتە زاماننان كەلە جاتقان مەرەكە ەكى ەل اراسىنداعى بايلانىستاردى كەڭەيتۋگە ىقپال ەتىپ، وزبەك- قازاق حالىقتارىنىڭ تۇرمىس- تىرشىلىگىندەگى ايتۋلى كۇن دەپ سانايدى.

    - جوعارى دەڭگەيدەگى ديالوگتى جانداندىرۋدىڭ جانە بىرلەسكەن كۇش- جىگەردىڭ ارقاسىندا وزبەكستان مەن قازاقستان اراسىنداعى ءوزارا قۇرمەت پەن قولداۋعا نەگىزدەلگەن ستراتەگيالىق قارىم- قاتىناس پەن وداقتاستىق جوعارى ساپالى دەڭگەيگە كوتەرىلدى. الداعى ۋاقىتتا دا وسى باعىتتان اينىمايمىز دەپ سەنەمىن، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.

    قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اسا جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال باۋىرلاس قازاقستان حالقىنا بەيبىتشىلىك پەن وركەندەۋ تىلەدى.

    - ءبىزدىڭ وزىق مادەنيەتىمىز بەن يگى داستۇرلەرىمىزدى ۇلىقتايتىن وسىناۋ كوكتەم مەرەكەسى حالىقتارىمىزدىڭ دوستىعىن بەكەمدەپ، قۇت- بەرەكە اكەلسىن، - دەپ جازعان قىرعىز پرەزيدەنتى.

    تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون مەملەكەت باسشىسى مەن باۋىرلاس قازاقستان حالقىنا جىلى لەبىزىن جولدادى.

    - كونەدەن كەلە جاتقان مەيرامنىڭ ىزگى داستۇرلەرى تاجىكستان مەن قازاقستان اراسىنداعى دوستىق قارىم- قاتىناستى، ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىقتى نىعايتىپ، قوس حالىقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن جاڭا مازمۇنمەن بايي بەرەدى دەپ ويلايمىن، - دەدى تاجىكستان باسشىسى.

    تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي اقجارما تىلەگىن جەتكىزدى.

    - ادامزاتتىڭ باي مادەني مۇراسىنىڭ اجىراماس ءبىر بولىگى سانالاتىن، سونداي- اق ىزگىلىكتى ناسيحاتتايتىن ناۋرىز مەرەكەسى حالىقتار اراسىنداعى دوستىق پەن بىرلىكتى كۇشەيتە تۇسەدى. اتالعان ايرىقشا مەرەكە سىزگە جانە حالقىڭىزعا باقىت، قۋانىش پەن تابىس سىيلاسىن، - دەدى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ.

    مەملەكەت باسشىسىن سونىمەن قاتار ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ، بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان، پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريف، تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى كۋبانىچبەك ومىراليەۆ قۇتتىقتادى.

    Бақытжол Кәкеш
