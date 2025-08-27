قازاقستان پرەزيدەنتى مەن يوردانيا كورولى Astana Hub كلاستەرىنە باردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن II ابداللا بەن ءال-حۋسەين Astana Hub حالىقارالىق كلاستەرىن ارالاۋ بارىسىندا ەلىمىزدىڭ IT جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى جەتىستىكتەرىمەن تانىستى.
Astana Hub - ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى يننوۆاتسيالىق كلاستەر. وندا 1700 دەن اسا IT - كومپانيا شوعىرلانعان. بىلتىر تارتىلعان جالپى ينۆەستيتسيا كولەمى 700 ميلليون دوللاردان، ال IT قىزمەتىنىڭ ەكسپورتى 650 ميلليون دوللاردان استى.
Astana Hub بازاسىندا جىل سايىن ون مىڭ ازاماتتى قامتيتىن Tech Orda, TUMO جانە Tomorrow School ءبىلىم بەرۋ، سونداي-اق Google for Startups سەرىكتەسىمەن بىرگە اكسەلەراتسيا باعدارلامالارى ىسكە اسىرىلۋدا.
سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ مارتەبەلى مەيماندارعا بيىل كۇزدە استانادا اشىلۋى جوسپارلانىپ وتىرعان AlemAI حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىنىڭ تۇجىرىمداماسىن كورسەتتى.
قازاقستان پرەزيدەنتى مەن يوردانيا كورولىنە الەمدىك نارىققا شىققان وتاندىق كومپانيالاردىڭ ازىرلەمەلەرى تانىستىرىلدى.
ولاردىڭ قاتارىندا epsilon3ai (مەملەكەتتىك سەكتورعا AI- شەشىمدەر ازىرلەيتىن زەرتحانا)، Qalan (قازاقستاندا جانە شەت ەلدە 1 ميلليوننان اسا وقۋشى پايدالاناتىن ماتەماتيكا پانىنەن ءبىلىم بەرۋ پلاتفورماسى)، inDrive (جولاۋشى جانە جۇك تاسىمالى، جەتكىزۋ قىزمەتىن ۇسىناتىن جاھاندىق پلاتفورما)، KazDream (ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك، شەكارالىق باقىلاۋ جانە كيبەرقورعاۋ سالالارىندا جۇمىس ىستەيتىن ەلىمىزدەگى ءىرى IT- كومپانيا) سەكىلدى جوبالار بار.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن يوردانيا اراسىندا ءبىرقاتار ماڭىزدى قۇجات قابىلداندى.