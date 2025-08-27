قازاقستان پرەزيدەنتى مەن يوردانيا كورولى «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنا باردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يوردانيا كورولى II ابداللا بەن ءال-حۋسەين استانا حالىقارالىق قارجى ورتالىعىن (ا ح ق و) ارالاپ كوردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
باسقارۋشى رەنات بەكتۇروۆ مارتەبەلى مەيمانداردى ورتالىق قىزمەتىنىڭ ناتيجەلەرىمەن، ا ح ق و سوتىنىڭ، حالىقارالىق تورەلىك ورتالىعىنىڭ، قارجى قىزمەتىن رەتتەۋ كوميتەتىنىڭ جانە ا ح ق و بيرجاسىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىمەن، سونداي-اق بىرەگەي كورپوراتيۆتىك «سەنىم مۋزەيىنىڭ» جۇمىسىمەن تانىستىردى.
ا ح ق و نەگىزى قالانعان ساتتەن بەرى 17 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا تارتقان. ورتالىققا 85 ەلدىڭ 4200 دەن استام كومپانياسى رەزيدەنت رەتىندە تىركەلدى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن كورول ابداللا قازاقستان-يوردانيا بيزنەس-فورۋمىنا قاتىسقانىن جازعان ەدىك.
پرەزيدەنت قازاقستان يوردانيامەن ءوزارا ءتيىمدى سەرىكتەستىكتى ىلگەرىلەتۋگە ايرىقشا ءمان بەرەتىنىن ايتتى.