ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:12, 27 - تامىز 2025 | GMT +5

    قازاقستان پرەزيدەنتى مەن يوردانيا كورولى «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنا باردى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يوردانيا كورولى II ابداللا بەن ءال-حۋسەين استانا حالىقارالىق قارجى ورتالىعىن (ا ح ق و) ارالاپ كوردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қазақстан Президенті мен Иордания Королі «Астана» халықаралық қаржы орталығына барды
    Фото: Ақорда

    باسقارۋشى رەنات بەكتۇروۆ مارتەبەلى مەيمانداردى ورتالىق قىزمەتىنىڭ ناتيجەلەرىمەن، ا ح ق و سوتىنىڭ، حالىقارالىق تورەلىك ورتالىعىنىڭ، قارجى قىزمەتىن رەتتەۋ كوميتەتىنىڭ جانە ا ح ق و بيرجاسىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىمەن، سونداي-اق بىرەگەي كورپوراتيۆتىك «سەنىم مۋزەيىنىڭ» جۇمىسىمەن تانىستىردى.

    ا ح ق و نەگىزى قالانعان ساتتەن بەرى 17 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا تارتقان. ورتالىققا 85 ەلدىڭ 4200 دەن استام كومپانياسى رەزيدەنت رەتىندە تىركەلدى.

    مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن كورول ابداللا قازاقستان-يوردانيا بيزنەس-فورۋمىنا قاتىسقانىن جازعان ەدىك.

    پرەزيدەنت قازاقستان يوردانيامەن ءوزارا ءتيىمدى سەرىكتەستىكتى ىلگەرىلەتۋگە ايرىقشا ءمان بەرەتىنىن ايتتى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
