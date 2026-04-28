قازاقستان پروبلەماسىن ەۋروپا پارلامەنتىندە شەشۋگە كومەكتەسەمىز - چەحيا پرەمەر-ءمينيسترى
استانا. KAZINFORM - چەحيا قازاقستان پروبلەماسىن ەۋروپا پارلامەنتىندە شەشۋگە دايىن. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت ۇيىندە پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆپەن كەزدەسكەن چەحيا پرەمەر-ءمينيسترى اندرەي بابيش ايتتى.
- ەگەر سىزدەردە ءبىز شەشە الاتىن قانداي دا ءبىر پروبلەما بولسا، وندا ونى تىڭداۋعا جانە ەۋروپا پارلامەنتىندە شەشۋگە تىرىسامىز. ويتكەنى، كەيدە ەۋروپا پارلامەنتى وكىلدەرىنىڭ ءوز كوزقاراسى بولادى جانە ولار ەۋروپاعا قامقورلىق جاساۋدىڭ ورنىنا ساياساتقا كوبىرەك كوڭىل بولەدى. سونىڭ سالدارىنان ەۋروپا ۇتىلىپ جاتادى، - دەدى چەحيا ۇكىمەت باسشىسى.
سونىمەن قاتار ول چەحيانىڭ قازاقستان گازىن الۋعا مۇددەلى ەكەندىگىن ءبىلدىردى.
- ءبىز مۇناي مەن گازدى ا ق ش پەن نورۆەگيادان ساتىپ الامىز. نورسەگيا گازدى ساتۋ ارقىلى ميللياردتاعان دوللار تابىس تاۋىپ وتىر. الايدا، ۋكرايناداعى سوعىس باستالعاننان بەرى بىزگە جەڭىلدىك بەرمەيدى، - دەدى اندرەي بابيش.
بۇعان دەيىن چەحيا بيزنەسى قازاقستانداعى ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەرگە قىزىعۋشىلىق تانىتقانىن جازعان ەدىك.