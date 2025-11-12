قازاقستان ەۋروپالىق سەرىكتەستەرمەن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى كەڭەيتۋدى كوزدەيدى
استانا. KAZINFORM - ولجاس بەكتەنوۆ «قازاقستان-ەۋرووداق» ديالوگتىك پلاتفورماسىنىڭ 18-وتىرىسىن وتكىزدى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ توراعالىعىمەن قازاقستانداعى اعىمداعى ءوزارا ءىس-قيمىل جانە ىسكەرلىك احۋالدى ودان ءارى جاقسارتۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى «قازاقستان-ەۋرووداق» ديالوگتىك پلاتفورماسىنىڭ 18-وتىرىسى ءوتتى. جيىنعا ە و ەلدەرى بيزنەس-قوعامداستىعىنىڭ وكىلدەرى، ديپلوماتيالىق ميسسيالار جانە ساۋدا-ونەركاسىپ پالاتالارىنىڭ باسشىلارى قاتىستى.
ەۋروپالىق وداق - قازاقستاننىڭ ءىرى ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەسى. بيىل 9 ايدا قازاقستان مەن ە و اراسىنداعى تاۋار اينالىمى $33,1 ميللياردتى قۇرادى. وسى جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا ە و ەلدەرىنەن قازاقستان ەكونوميكاسىنا تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيانىڭ جالپى اعىنى $4,2 ميللياردقا جەتتى. ەلىمىزدە ماشينا جاساۋ، ەنەرگەتيكا، اگروحيميا، فارماتسيەۆتيكا، ازىق-تۇلىك ونەركاسىبى سياقتى باسقا دا سالالاردا ەۋروپالىق كاپيتالدىڭ قاتىسۋىمەن 4 مىڭنان استام كاسىپورىن جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ اراسىندا Alstom ،Claas, Carlsberg ،Polpharma جانە باسقا دا ءبىرقاتار كومپانيا بار. پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستاننىڭ ەۋروپالىق ارىپتەستەرمەن ءوزارا ءىس-قيمىلدى تەرەڭدەتۋگە مۇددەلى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءوزىنىڭ حالىققا جولداۋىندا ينۆەستيتسيالىق ساياساتتى جەتىلدىرۋگە ەرەكشە كوڭىل ءبولدى. ءبىز ەكونوميكاعا ۇزاقمەرزىمدى ينۆەستيتسيا تارتۋعا قولايلى جاعداي جاساۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز. ەۋروپالىق بيزنەستى قازاقستانداعى قاتىسۋىن كەڭەيتۋ ءۇشىن جانە ءوندىرىستى لوكاليزاتسيالاۋ ماقساتىندا جاڭا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا شاقىرامىن، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
وسى جىلدىڭ 10 ايىندا قازاقستاننىڭ نەگىزگى كاپيتالىنا سالىنعان ينۆەستيتسيا %13,1 عا ءوسىپ، 16 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. قازاقستان ۇكىمەتى ينۆەستورلاردىڭ مۇددەلەرىن قورعاۋعا، بيزنەسكە قولداۋ كورسەتۋگە كەپىلدىك بەرەتىن قۇقىقتىق جانە ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزدەردى جوسپارلى تۇردە نىعايتىپ كەلەدى. بيزنەسكە ارنالعان اكىمشىلىك تالاپتاردى جەڭىلدەتۋ شارالارى اياسىندا ەسەپ بەرۋ تۇرلەرىنىڭ جارتىسىنا جۋىعى جويىلدى.
EgovBusiness ۆەب-پورتالى جانە موبيلدى قوسىمشا ارقىلى ينۆەستورلارعا بارلىق مەملەكەتتىك قىزمەتتەر مەن قولداۋ شارالارى «ءبىر تەرەزە» قاعيداتى بويىنشا ۇسىنىلىپ وتىر. جالپى، مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ %90 دان استامى ونلاين-فورماتقا اۋىستىرىلعان. جاڭا سالىق كودەكسىندە ينۆەستورلار ءۇشىن سالىقتىق جەڭىلدىكتەر، كەدەندىك باج سالىقتارىنان بوساتۋ، زاتتاي گرانتتار بەرۋ جانە باسقا دا جەڭىلدىكتەر تۇرىندەگى يكەمدى پرەفەرەنسيالار ساقتالعان. بيزنەسكە ينفراقۇرىلىم بويىنشا قولداۋ ارنايى ەكونوميكالىق، يندۋستريالىق، شاعىن ونەركاسىپتىك ايماقتاردا دايىن ءوندىرىس الاڭدارىن ۇسىنۋ تۇرىندە كورسەتىلەدى.
جيىندا ە و ەلشىسى الەشكا سيمكيچ، گەرمانيا ەلشىسى مونيكا يۆەرسەن، نيدەرلاند ەلشىسى نيكو سحەرمەرس، فرانسيا ەلشىسى سيلۆان گيوگە، شۆەتسيا ەلشىسى ستەفان ەريكسسون، قازاقستاننىڭ ەۋروپالىق بيزنەس قاۋىمداستىعىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان دوسىمبەكوۆ، Glovo قازاقستان (يسپانيا) باس مەنەدجەرى لاۋرا مارتين الكاراس ۇسىنىستارى مەن ۇسىنىمدارىن ايتتى. بيزنەس جۇرگىزۋ مەن دامىتۋ شارتتارى، بولجامدى سالىق ساياساتى مەن زاڭ ۇستەمدىگىنە قاتىستى جانە تاعى دا باسقا ماسەلەلەر كوتەرىلدى. ەۋروپالىق وداق ەلشىسى الەشكا سيمكيچ قازاقستان ەۋروپالىق ينۆەستورلار ءۇشىن ورتالىق ازياداعى نەگىزگى باعىت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ىنتىماقتاستىقتىڭ كەلەشەگى زور باعىتتارى رەتىندە ەنەرگەتيكا،
سيفرلىق كوممۋنيكاتسيالار مەن جي، كولىك، دەنساۋلىق ساقتاۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى، سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ سياقتى باسقا دا سالالار اتالدى.
- قازاقستان WEF جاھاندىق باسەكەگە قابىلەتتىلىك يندەكسى سياقتى رەيتينگتەردەگى ءوز پوزيتسياسىن جاقسارتا تۇسۋدە. ينۆەستيتسياعا قاتىستى ءبىرقاتار نەگىزگى كورسەتكىش بويىنشا قازاقستان وڭىردە كوش باستاپ تۇر. ينۆەستورلار جاعدايىن ودان ءارى جاقسارۋ بولاشاقتا ۇلكەن پايدا اكەلۋى مۇمكىن، - دەدى نيدەرلاندى ەلشىسى نيكو سحەرمەرس.
فرانسيا ەلشىسى سيلۆان گيوگە ينۆەستورلار ءۇشىن سەنىمدى قۇقىقتىق بازا قالىپتاستىرىپ وتىرعان مەملەكەتتىك دەڭگەيدەگى رەفورمالارعا بايلانىستى فرانسۋز كومپانيالارى قازاقستان نارىعىنا ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن ايتتى. شۆەتسيا ەلشىسى ستەفان ەريكسسون قازاقستانداعى سيفرلىق ترانسفورماتسيانىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتىپ، شۆەد كومپانيالارىنىڭ جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ سالاسىندا تاجىريبە الماسۋعا مۇددەلى ەكەنىن راستادى. وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا قاتىسۋشىلار قازاقستان مەن ە و اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق قاتىناستاردى دامىتۋعا جانە ينۆەستيتسيالىق بايلانىستاردى جانداندىرۋعا جان-جاقتى ىقپال ەتۋگە دايىن ەكەندەرىن جەتكىزدى. پرەمەر-مينيستر مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ۇيىمدارعا جيىندا ايتىلعان ماسەلەلەر مەن ۇسىنىمداردىڭ بارلىعىن پىسىقتاۋدى تاپسىردى.
بۇدان بۇرىن پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ «Kazakh Invest» ۇلتتىق كومپانياسى» ا ق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ وتىرىسىن وتكىزىپ، وندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ ەل ەكونوميكاسىنا ينۆەستيتسيا تارتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋ بارىسى قارالدى.