قازاقستان رەسەي مۇنايىن قىتايعا تاسىمالداۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەكىنشى «ورتالىق ازيا-رەسەي» سامميتىندە ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ىقپالداستىقتىڭ الەۋەتىنە جوعارى باعا بەردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- رەسەي، قازاقستان جانە وزبەكستاننىڭ ءۇشجاقتى گاز وداعىنىڭ ارقاسىندا وڭىردە جاڭا ەنەرگەتيكالىق جۇيە قالىپتاسىپ كەلەدى. بۇل حالىق پەن ونەركاسىپتى كوگىلدىر وتىنمەن سەنىمدى تۇردە قامتاماسىز ەتەدى. كاسپيي قۇبىرى كونسورتسيۋمىنىڭ ماڭىزىنا ارنايى توقتالسام دەيمىن. بىلتىر وسى جەلى ارقىلى شامامەن 63 ميلليون تونناعا جۋىق وتاندىق مۇناي تاسىمالداندى. اتالعان پروبلەمانى تەرەڭ ءتۇسىنىپ، ناقتى شارالار قابىلداعان قۇرمەتتى ۆلاديمير ۆلاديميروۆيچ، سىزگە العىس ايتامىن. سونىمەن قاتار شىعىس تارماعىنىڭ دا وزەكتىلىگى ارتىپ كەلە جاتقانىن بايقايمىز. قازاقستان رەسەي مۇنايىن قىتايعا تاسىمالداۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى. ءبىز ارقىلى جىلىنا 10 ميلليون تونناعا دەيىن مۇناي جەتكىزىلەدى. دەگەنمەن وتكەن جىلى تاسىمالدانعان مۇناي كولەمى بۇل كورسەتكىشتەن اسىپ ءتۇستى. ترانزيت قارقىنىنىڭ وسۋىنە قاراساق، ونىڭ كولەمىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بار. بىرنەشە كۇن بۇرىن سانكت-پەتەربور قالاسىندا قازاقستان مەن رەسەي اراسىندا گاز سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندە ماڭىزدى قۇجاتقا قول قويىلدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت سوڭعى جىلدارى رەسەيمەن اتوم ەنەرگەتيكاسى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق سەرپىن العانىن ايتتى. وسى ورايدا «روساتوم» كومپانياسىنىڭ قاتىسۋىمەن قازاقستاندا العاشقى اتوم ەلەكتر ستانتسياسىن سالۋ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى.
- اتوم ونەركاسىبىندەگى ىقپالداستىق ءبىرقاتار جاناما سالانىڭ دامۋىنا بەرىك نەگىز بولا الادى. مۇنىڭ ءبىز ءۇشىن ماڭىزى زور. قازاقستاندا يادرولىق وتىن تسيكلى جانە راديواكتيۆتى قالدىقتارمەن جۇمىس ىستەۋ سالاسىنداعى وڭىرلىك قۇزىرەتتى كەڭەس قۇرۋدى ۇسىنامىز. زاماناۋي عىلىمي-زەرتتەۋ بازاسى مەن بىلىكتى كادر دايارلاۋ جۇيەسىن نىعايتۋ - وزەكتى ماسەلە. بۇل باعىتتا العاشقى ماڭىزدى قادام جاسالدى. الماتىدا ميفي ۇلتتىق زەرتتەۋ يادرولىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالى اشىلدى. اتالعان جۇمىسقا ەكى ەلدىڭ عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتتارىن تارتىپ، ونى ودان ءارى جالعاستىرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. جاقىندا عىلىم جونىندەگى كەڭەستىڭ وتىرىسىن وتكىزدىم. ىقپالداستىق ورناتۋ ءۇشىن الەۋەتتىڭ بار ەكەنى انىقتالدى ءارى ونى پايدالانۋعا بولادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىنشى «ورتالىق ازيا-رەسەي» سامميتىندە «سولتۇستىك-وڭتۇستىك» ءدالىزىنىڭ شىعىس تارماعىن ينۆەستيتسيامەن جانە ينفراقۇرىلىممەن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا بىرلەسكەن باعدارلامانى ىسكە قوسۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.