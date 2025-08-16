قازاقستان رەسەي مەن ا ق ش باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋىن ۋكراينا بويىنشا ديالوگتىڭ باستاۋى رەتىندە قۇپتايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسەي مەن ا ق ش پرەزيدەنتتەرىنىڭ انكوريدجدەگى كەزدەسۋىن ۋكراينا بويىنشا جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر ۇدەرىسىنىڭ باستاماسى رەتىندە قۇپتايدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى جانە باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىبايعا سىلتەمە جاساپ.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاريحي ماڭىزى بار بۇل سامميت ەكى ەل باسشىلارىنىڭ ساياسي ەرىك-جىگەرىنىڭ، قازىرگى زاماننىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن شەشۋگە، سونىڭ ىشىندە ۋكرايناداعى اسكەري قيمىلداردى توقتاتۋعا قاتىستى ورتاق تاسىلدەردى تابۋعا دەگەن شىنايى ۇمتىلىسىنىڭ ارقاسىندا مۇمكىن بولدى دەپ سانايدى، - دەدى رۋسلان جەلدىباي.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ا ق ش پەن رەسەي پرەزيدەنتتەرىنىڭ انكوريدجدەگى اسكەري بازادا كەزدەسكەنىن حابارلاعان ەدىك. سونداي-اق ءۇش ساعاتقا جۋىق ۋاقىت كەلىسسوز جۇرگىزگەن ترامپ پەن پۋتين كەلىسىمگە كەلە الماعانىن جازعان بولاتىنبىز.