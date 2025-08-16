ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:36, 16 - تامىز 2025 | GMT +5

    قازاقستان رەسەي مەن ا ق ش باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋىن ۋكراينا بويىنشا ديالوگتىڭ باستاۋى رەتىندە قۇپتايدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسەي مەن ا ق ش پرەزيدەنتتەرىنىڭ انكوريدجدەگى كەزدەسۋىن ۋكراينا بويىنشا جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر ۇدەرىسىنىڭ باستاماسى رەتىندە قۇپتايدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى جانە باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىبايعا سىلتەمە جاساپ.

    Kazakhstan hails meeting of Presidents of Russia and the US in Anchorage
    Photo credit: Viktor Fedyunin/ Kazinform

    - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاريحي ماڭىزى بار بۇل سامميت ەكى ەل باسشىلارىنىڭ ساياسي ەرىك-جىگەرىنىڭ، قازىرگى زاماننىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن شەشۋگە، سونىڭ ىشىندە ۋكرايناداعى اسكەري قيمىلداردى توقتاتۋعا قاتىستى ورتاق تاسىلدەردى تابۋعا دەگەن شىنايى ۇمتىلىسىنىڭ ارقاسىندا مۇمكىن بولدى دەپ سانايدى، - دەدى رۋسلان جەلدىباي.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ا ق ش پەن رەسەي پرەزيدەنتتەرىنىڭ انكوريدجدەگى اسكەري بازادا كەزدەسكەنىن حابارلاعان ەدىك. سونداي-اق ءۇش ساعاتقا جۋىق ۋاقىت كەلىسسوز جۇرگىزگەن ترامپ پەن پۋتين كەلىسىمگە كەلە الماعانىن جازعان بولاتىنبىز.

