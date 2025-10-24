قازاقستان رەسپۋبليكاسى كۇشتى پرەزيدەنتتىك بيلىككە ارقا سۇيەگەن مەملەكەت بولىپ قالۋعا ءتيىس - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت بۇل تۋرالى رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى جيىندا ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- ءبىز اۋقىمدى جاڭعىرۋ كەزەڭىنە قادام باستىق. ماقساتىمىز - بارشاعا تەڭ مۇمكىندىك ۇسىناتىن، وركەندەۋ جولىنداعى ادىلەتتى قازاقستاننىڭ ىرگەسىن قالاۋ. تاياۋدا حالىققا ارناعان جولداۋىمدا پارلامەنتتى رەفورمالاۋ تۋرالى مالىمدەدىم. بۇل باستامانى الدىن الا جاريالاۋىمنىڭ ءوزى ەلىمىزدەگى ساياسي ۇدەرىستەردىڭ اشىق ءجۇرىپ جاتقانىن كورسەتەدى. بيلىكتىڭ زاڭ شىعارۋشى تارماعىن وزگەرتۋ سوڭعى جىلدارى جۇزەگە اسىرىلعان جان-جاقتى جاڭعىرۋدىڭ قيسىندى جالعاسى بولماق. بارلىق ۇسىنىسىمىز قازاقستاننىڭ ەۆوليۋتسيالىق دامۋىنا قاتىستى ازاماتتارىمىزدىڭ مۇددەسى مەن سۇرانىسىنا نەگىزدەلگەن. ال ەلىمىز العا جىلجىپ، دامۋى كەرەك. بۇعان ەش كۇمان جوق، بولۋى دا مۇمكىن ەمەس. جوسپارلانعان وزگەرىستەر پارلامەنتتىڭ قۇزىرەتى مەن بەدەلىن كۇشەيتەدى. كونستيتۋتسياعا ەنگىزىلەتىن وزگەرتۋلەر پارلامەنتكە عانا قاتىستى ەمەس، سونداي-اق پرەزيدەنت، ۇكىمەت تۋرالى بولىمدەردى جانە ساياسي جۇيەنىڭ باسقا دا قىرلارىن قامتيدى. تۇزەتۋلەردىڭ جالپى كولەمىن جانە 2022 -جىلعى كونستيتۋتسيالىق رەفورما اياسىندا جۇزەگە اسقان باستامالاردى ەسكەرسەك، مۇنى جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋعا بارابار ءىس دەۋگە بولادى. ايتسە دە قازاقستان رەسپۋبليكاسى كۇشتى پرەزيدەنتتىك بيلىككە ارقا سۇيەگەن مەملەكەت بولىپ قالۋعا ءتيىس ەكەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. بۇل قازىرگىدەي الماعايىپ زاماندا ەلىمىزدىڭ سەنىمدى كەلەشەگىنە كەپىل بولادى. ويتكەنى پارلامەنتتىك جۇيە قاۋىپسىزدىك پەن ءتارتىپ، تۇراقتىلىق پەن دامۋ تۇرعىسىنان ءوز مىندەتىن تولىق اتقارا الماي وتىر. كەيبىر ساراپشىلار مەن ساياساتكەرسىماقتاردىڭ ۇشقارى تۇجىرىمدارىنا كوزسىز ەرىپ، مەملەكەتتىلىگىمىزگە قاتەر توندىرۋگە ەش حاقىمىز جوق، - دەدى مەملەكەت باسىشىسى.