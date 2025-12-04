قازاقستان ەۋرازيا كەڭىستىگىندەگى باستى كولىك توراپتارىنىڭ بىرىنە اينالادى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - بىرلەسكەن كۇش-جىگەر ارقىلى قازاقستاندى ەۋرازيا كەڭىستىگىندەگى باستى كولىك توراپتارىنىڭ بىرىنە اينالدىرا الامىز. بۇل تۋرالى انتونيۋ كوشتامەن جاساعان بىرلەسكەن مالىمدەمەسىندە قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، تالقىلاۋعا ارقاۋ بولعان نەگىزگى تاقىرىپ - ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق.
- بۇگىن ءبىز ساۋدا-ينۆەستيتسيالىق بايلانىستاردى ودان ءارى ارتتىرۋعا جانە ءارتاراپتاندىرۋعا ۋاعدالاستىق. قازاقستان الداعى ۋاقىتتا دا ەۋروپالىق بيزنەس وكىلدەرىنە تۇراقتى ءارى اشىق ينۆەستيتسيالىق كليمات قالىپتاستىرۋدى جالعاستىرا بەرەدى. ەنەرگيا تيىمدىلىگى، اسا ماڭىزدى مينەرالدار، سيفرلىق تەحنولوگيا جانە كولىك بايلانىسى سەكىلدى سالالاردا ىنتىماقتاستىققا مۇمكىندىك مول، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى كەلىسسوز بارىسىندا كولىك-لوگيستيكا قاتىناستارىن نىعايتۋ جولى، سونىڭ ىشىندە ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارىن دامىتۋعا بىرلەسە كۇش-جىگەر جۇمىلدىرۋ ماسەلەسى قاراستىرىلعانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل رەتتە قازاقستان مەن ەۋروپا وداعى اراسىنداعى ۇيلەستىرۋ پلاتفورماسىنىڭ جۇمىسىن، سونداي-اق ە و- نىڭ «Global Gateway («جاھاندىق قاقپا») باستاماسىن قۇپتايمىز. قازاقستان ەۋروپا وداعىنىڭ ورتالىق ازيا ەلدەرىنە ارنالعان 12 ميلليارد ەۋرو كولەمىندەگى ينۆەستيتسيالىق پاكەتىنە قولداۋ بىلدىرەدى. بۇل قارجى كولىك، شيكىزات رەسۋرستارى، «جاسىل» ەنەرگەتيكا جانە سيفرلىق تەحنولوگيا جوبالارىن ىسكە قوسۋعا باعىتتالادى. بىرلەسكەن كۇش-جىگەر ارقىلى قازاقستاندى ەۋرازيا كەڭىستىگىندەگى باستى كولىك توراپتارىنىڭ بىرىنە اينالدىرا الاتىنىمىزعا سەنىمدىمىز. بۇل بارلىق تاراپقا دا پايدالى. بۇدان بولەك، ءبىز ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىك پەن ەنەرگيا رەسۋرستارىنىڭ تۇراقتى جەتكىزىلىمىن قامتاماسىز ەتۋ مۇمكىندىكتەرىن تالقىلادىق. ەنەرگەتيكالىق سەرىكتەستىكتىڭ تىڭ باعىتتارىندا، اتاپ ايتقاندا، اسا ماڭىزدى مينەرالدار، اتوم ەنەرگەتيكاسى، مۇناي حيمياسى، سونداي-اق جاڭارتىلاتىن قۋات كوزدەرى سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە ۋاعدالاستىق. ماقساتىمىز - شيكىزات جەتكىزىپ قانا قويماي، ەۋرووداق ستاندارتتارىنا ساي تابيعي رەسۋرستاردى تەرەڭ وڭدەيتىن جەرگىلىكتى وندىرىستەردى دامىتۋ، قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم شىعارۋ جانە قالدىقتاردى وڭدەۋ ارقىلى قازاقستاننىڭ ەۋروپالىق جەتكىزۋ تىزبەگىمەن ينتەگراتسياسىن كۇشەيتۋ، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن انتونيۋ كوشتا بىرلەسكەن مالىمدەمە جاساعانى تۋرالى جازدىق.