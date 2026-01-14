قازاقستان ەۋرازيا ايماعىنان ينۆەستيتسيا تارتۋدا كوشباسشى ەلدەردىڭ بىرىنە اينالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ەۋرازيالىق ءوڭىر ەلدەرىنەن تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيا تارتۋ قارقىنى بويىنشا كوشباسشى مەملەكەتتەردىڭ قاتارىنا ەندى.
سوڭعى ەكى جىلدا بۇل كورسەتكىش شامامەن 1 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا ارتقان. بۇل تۋرالى ەۋرازيالىق دامۋ بانكىنىڭ بايانداماسىندا ايتىلعان.
2025-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، ەۋرازيا ءوڭىرى ەلدەرىنەن قازاقستان ەكونوميكاسىنا جيناقتالعان تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيا كولەمى ەكى جىل ىشىندە 11,2 پايىزعا وسكەن. ال ءوڭىردىڭ وزگە مەملەكەتتەرىندە بۇل ءوسىم ورتا ەسەپپەن 6,4 پايىز شاماسىندا بولعان.
وتكەن جىلدىڭ ورتاسىنا قاراي قازاقستانعا تارتىلعان ەۋرازيالىق ءوڭىر ەلدەرىنىڭ ينۆەستيتسياسى 9,4 ميلليارد دوللاردى قۇراپ، بارلىق وڭىرىشىلىك ينۆەستيتسيالاردىڭ 19,5 پايىزىنا تەڭ بولدى.
ينۆەستيتسيا كولەمىنىڭ ناقتى ءوسىمى شامامەن 1 ميلليارد دوللاردى قۇرادى. ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، بۇل - ەۋرازيالىق وڭىردەگى ءوزارا ينۆەستيتسيالاردىڭ جالپى ءوسىمىنىڭ ۇشتەن بىرىنەن استامى.
ينۆەستيتسيالىق وسىمگە ەڭ ۇلكەن ۇلەستى رەسەي (0,73 ميلليارد دوللار) مەن ارمەنيا (0,11 ميلليارد دوللار) سالعان.
سونىمەن قاتار ينۆەستيتسيا قۇرىلىمىندا دا ەلەۋلى وزگەرىستەر بايقالادى. نەگىزگى ءوسىم وڭدەۋ ونەركاسىبىندە تىركەلىپ، بۇل سالاداعى جيناقتالعان ينۆەستيتسيا كولەمى 0,84 ميلليارد دوللارعا ارتقان.
ايتارلىقتاي ۇلەس قوسقان سالالاردىڭ ءبىرى - اگروونەركاسىپ كەشەنى، مۇندا ينۆەستيتسيا ءوسىمى 0,34 ميلليارد دوللاردى قۇرادى. ال شيكىزات سەكتورىندا، كەرىسىنشە، جيناقتالعان ينۆەستيتسيا كولەمى 0,5 ميلليارد دوللارعا ازايعان.
2024-جىلى جانە 2025-جىلدىڭ العاشقى جارتىسىندا ىسكە اسقان ەڭ ءىرى ءۇش ينۆەستيتسيالىق جوبا greenfield فورماتىندا جۇزەگە اسقان. ونىڭ ەكەۋى مۇناي-حيميا سالاسىنا، ال بىرەۋى اگروونەركاسىپ سەكتورىنا تيەسىلى.
جالپى العاندا، قازاقستان يندۋستريالىق جوبالار ەسەبىنەن ينۆەستيتسيا تارتۋ قارقىنىن كۇشەيتىپ وتىر. سوڭعى ءبىر جارىم جىلدا وڭدەۋ سەكتورىنىڭ جيناقتالعان ينۆەستيتسيالار قۇرىلىمىنداعى ۇلەسى 16 پايىزدان 23 پايىزعا دەيىن ارتسا، شيكىزات سالاسىنىڭ ۇلەسى 50 پايىزدان 39 پايىزعا دەيىن قىسقارعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلىمىز سوڭعى 20 جىلدا 439,7 ميلليارد ا ق ش دوللارى كولەمىندە تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيا تارتقانى جايلى جازعان ەدىك.