ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:28, 16 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازاقستان قىتايعا ساپالى وتاندىق ونىمدەر ەكسپورتىن ۇلعايتپاق

    استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى ق ر قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىسى شاحرات نۇرىشيەۆتىڭ ق ح ر كوممەرتسيا ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى لين جيمەن كەزدەسۋى بارىسىندا ايتالدى.

    Қазақстан Қытайға сапалы отандық өнімдер экспортын ұлғайтпақ
    Фото: ҚР СІМ баспасөз қызметі

    ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان مالىمەتتەرگە قاراعاندا، تاراپتار ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ جوعارعى دەڭگەيىن راستاپ، ءوزارا ساۋدانىڭ تۇراقتى وڭ ديناميكاسىن اتاپ ءوتتى: 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى تاۋار اينالىمى رەكوردتىق 48,7 ميلليارد دوللارعا جەتتى.

    اتاپ ايتقاندا، بيىل وتكىزۋگە جوسپارلانىپ وتىرعان ق ر – ق ح ر ىنتىماقتاستىق كوميتەتىنىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى كىشى كوميتەتىنىڭ كەزەكتى 14-وتىرىسىنا ساپالى دايىندىق ماسەلەسىنە، سونداي-اق «قورعاس» شەكارا ماڭى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق ورتالىعى اياسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدار مەن ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار بويىنشا ىنتىماقتاستىققا ەرەكشە نازار ءبولىندى.

    ش. نۇرىشيەۆ قازاق تاراپىنىڭ ساپالى وتاندىق ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتىن ۇلعايتۋعا، ءوزارا ساۋدانى ىنتالاندىرا الاتىن بىرلەسكەن جوبالاردى دامىتۋعا مۇددەلىلىگىن، سونداي-اق «قىتايعا ەكسپورت» باستاماسى اياسىنداعى ءىس-شارالارعا بەلسەندى قاتىسۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    سونىمەن قاتار تاراپتار بيىلعا جوسپارلانعان ءبىرقاتار بىرلەسكەن ساۋدا-ەكونوميكالىق ءىس-شارالار مەن قول قويۋعا كوزدەلگەن ەكىجاقتى قۇجاتتاردىڭ دايىندىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى.

    قازاقستاننىڭ قىتاي ەكونوميكاسىنا قالاي كىرىپ جاتقانى تۋرالى وسى ماتەريالدان بىلۋگە بولادى.

    2025-جىلى قازاقستان قىتايعا 5 ميلليارد تەكشە مەتر گاز ەكسپورتتاعان.

    ەندى قازاقستان قىتايعا شوشقا ەتىن ەكسپورتتاماق.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار