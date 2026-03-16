قازاقستان قىتايعا ساپالى وتاندىق ونىمدەر ەكسپورتىن ۇلعايتپاق
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى ق ر قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىسى شاحرات نۇرىشيەۆتىڭ ق ح ر كوممەرتسيا ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى لين جيمەن كەزدەسۋى بارىسىندا ايتالدى.
ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان مالىمەتتەرگە قاراعاندا، تاراپتار ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ جوعارعى دەڭگەيىن راستاپ، ءوزارا ساۋدانىڭ تۇراقتى وڭ ديناميكاسىن اتاپ ءوتتى: 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى تاۋار اينالىمى رەكوردتىق 48,7 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
اتاپ ايتقاندا، بيىل وتكىزۋگە جوسپارلانىپ وتىرعان ق ر – ق ح ر ىنتىماقتاستىق كوميتەتىنىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى كىشى كوميتەتىنىڭ كەزەكتى 14-وتىرىسىنا ساپالى دايىندىق ماسەلەسىنە، سونداي-اق «قورعاس» شەكارا ماڭى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق ورتالىعى اياسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدار مەن ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار بويىنشا ىنتىماقتاستىققا ەرەكشە نازار ءبولىندى.
ش. نۇرىشيەۆ قازاق تاراپىنىڭ ساپالى وتاندىق ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتىن ۇلعايتۋعا، ءوزارا ساۋدانى ىنتالاندىرا الاتىن بىرلەسكەن جوبالاردى دامىتۋعا مۇددەلىلىگىن، سونداي-اق «قىتايعا ەكسپورت» باستاماسى اياسىنداعى ءىس-شارالارعا بەلسەندى قاتىسۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار تاراپتار بيىلعا جوسپارلانعان ءبىرقاتار بىرلەسكەن ساۋدا-ەكونوميكالىق ءىس-شارالار مەن قول قويۋعا كوزدەلگەن ەكىجاقتى قۇجاتتاردىڭ دايىندىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
