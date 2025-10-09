قازاقستان قىتاي تۋريستەرى اراسىندا ەڭ سۇرانىسقا يە 5 ەلدىڭ قاتارىنا كىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ق ح ر تۋريستەرىنىڭ قوناقۇيلەردى برونداۋ ءوسىمى بويىنشا توپ-5 ەلدىڭ قاتارىنا كىردى، دەپ حابارلايدى «Kazakh Tourism» ۇ ك» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان قىتايدىڭ تۋريستىك نارىعىندا ءوز پوزيتسياسىن نىعايتىپ جاتىر. Tongcheng Travel ءىرى ونلاين-تۋريستىك كومپانياسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، ءبىزدىڭ ەلىمىز ق ح ر- دا ۇلتتىق كۇن مەن كۇزدىڭ ورتاسى مەرەكەسىن اتاپ وتۋگە ارنالعان 8 كۇندىك دەمالىستا حالىقارالىق قوناقۇيلەردى برونداۋدىڭ ەڭ جوعارى ءوسىمى بايقالعان 5 شەتەلدىك باعىتقا ەندى.
بيىل قىتايدا شەتەلگە ۇزاقمەرزىمدى توپتىق تۋرلارعا قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلەدى. ولاردىڭ سانى جىلدىق كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا ەكى ەسەگە جۋىق ءوستى. مەرەكە كۇندەرى ق ح ر تۋريستەرى تاراپىنان ورتالىق ازيا، تاياۋ شىعىس جانە افريكانىڭ ءبىرقاتار ەلىندە حالىقارالىق قوناقۇيلەردى برونداۋ ەداۋىر كوبەيگەنى بايقالادى. سۇرانىستىڭ ءوسىمى بويىنشا كوشباسشىلار بەستىگىنە ساۋد ارابياسى، مىسىر، جاڭا زەلانديا، قازاقستان جانە بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى كىرىپ وتىر.
- قازاقستان قىتاي اۋديتورياسى ءۇشىن تارتىمدى باعىتقا اينالىپ كەلەدى. بيىلعى 9 ايدا عانا ەلىمىزگە ق ح ر كەلۋشىلەر قاتارى 675 مىڭنان استى. ال وتكەن جىلدىڭ 12 ايىندا بۇل كورسەتكىش 655 مىڭ ادامدى قۇراعان بولاتىن. بۇل - ەلىمىزگە دەگەن جوعارى قىزىعۋشىلىقتى جانە قىتايدىڭ تۋريستىك نارىعىندا ەلىمىزدى ىلگەرىلەتۋ، ۆيزالىق راسىمدەردى جەڭىلدەتۋ جانە ەكى ەل اراسىنداعى تىكەلەي اۋە قاتىناستارىن كەڭەيتۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتەدى، - دەدى «Kazakh Tourism» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دانيەل سەرجان ۇلى.
ايتا كەتەيىك، ق ح ر ءىرى ىزدەۋ جۇيەسى Baidu دەرەكتەرىنە سايكەس، 2025-جىلعى قىركۇيەكتە قازاقستان جايلى ىزدەنىستەر سانى تاۋلىگىنە ورتا ەسەپپەن 420-430 مىڭدى قۇراعان. ەڭ جوعارى بەلسەندىلىك گۋاندۋن مەن چجەتسزيان پروۆينتسيالارىندا، بەيجىڭ قالاسىندا، شىڭجاڭ-ۇيعىر اۆتونوميالىق اۋدانىندا جانە شاندۋن پروۆينتسياسىندا بايقالدى. بۇل قازاقستانعا دەگەن قىزىعۋشىلىق شەكارا ماڭىنداعى اۋماقتارمەن شەكتەلمەي، قىتايدىڭ ەكونوميكالىق تۇرعىدان دامىعان وڭىرلەرىن دە قامتىعانىن كورسەتەدى.
بۇدان بۇرىن ءماجىلىس دەپۋتاتى ەربولات ساۋرىقوۆ پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ اتىنا ساۋال جولداپ، ىشكى ءتۋريزمدى دامىتۋدىڭ ۇلتتىق باعدارلاماسىن قابىلداۋدى ۇسىندى.