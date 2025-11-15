قازاقستان قۇراماسى بەلگيامەن تەڭ ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن فۋتبولدان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندەگى سەگىزىنشى ويىنىن ەلوردادا بەلگياعا قارسى وتكىزدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا العاشقى مينۋتتان بەلگيالىق فۋتبولشىلار جىلدام گول سوعۋ مۇمكىندىگىن ىزدەدى. وعان وتانداستارىمىز لايىقتى توسقاۋىل قويا ءبىلدى. ەسەسىنە قارسى شابۋىلعا شىعىپ، قارسىلاستار قاقپاسى ماڭىندا ءجيى بوي كورسەتتى. الاڭ ورتاسىندا بەلگيالىق فۋتبولشىلار قاتەلىككە جول بەردى. وسىنداي مۇمكىندىكتى قالت جىبەرمەگەن قازاقستاندىق جاس شابۋىلشى داستان ساتپايەۆ 9-مينۋتتا بەلگيا قاقپاسىنان ساڭىلاۋ تاۋىپ كەتتى.
بۇل - 17 جاستاعى جاس فۋتبولشىنىڭ قۇراما ساپىندا سوققان العاشقى گولى. داستان ساتپايەۆ ۇلتتىق قۇراما ساپىنداعى العاشقى ويىنىن 2025 -جىلدىڭ 19-ناۋرىزىندا كيۋراساو قۇراماسى قارسى كەزدەسۋىندە جاسادى. قازىرگە دەيىن 6 ويىن وتكىزىپ ۇلگەردى.
ءوز قاقپاسىنا گول وتكىزىپ العان بەلگيالىق فۋتبولشىلار تارازى باسىن تەڭەستىرۋگە ۇمتىلدى. ويىن تىزگىنىن كوبىرەك قولعا ۇستاۋعا تىرىسقان ولار تەمىرلان اناربەكوۆتى ءجيى مازالاي باستادى. دەسە دە وتانداستارىمىز وعان مويىعان جوق. قولايلى ساتتە العا قاراي ۇمتىلىپ، جانكۇيەرلەر كوڭىلىنەن شىعاتىن ويىن كورسەتۋگە تىرىستى.
ەكىنشى كەزەڭدە بەلگيالىق قۇراما بىردەن العا قاراي ۇمتىلدى. ويىننىڭ 48-مينۋتىندا ارىپتەسى تيموتي كاستاننىڭ اۋەلەتە بەرگەن پاسىن حانس ۆاناكەن گولعا اينالدىرا ءبىلدى. ودان كەيىن دە قارسىلاس قۇراما بەلسەندىلىگىن ارتتىرا ءتۇستى. كەزدەسۋ 1:1 ەسەبىمەن تەڭ اياقتالدى.
ايتا كەتسەك، 2006 -جىلعى ەۋروپا چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە بەلگيامەن (0:0، 2:2) ەكى مارتە تەڭ ويناعان ەدى.
ويىننىڭ 77-مينۋتىندا قازاقستاندىق يسلام چەسنوكوۆ دورەكى ارەكەتىنە بايلانىستى بىردەن قىزىل قاعاز الىپ، الاڭنان قۋىلدى. وسىلايشا قازاقستان قۇراماسى الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىند ويىندارىن اياقتادى. ال بەلگيا ەندى الداعى ويىنىن 18-قاراشادا ءوز الاڭىندا ليحتەنشتەينگە قارسى وتكىزەدى.
قازىرگە دەيىن وتانداستارىمىز ۋەلستەن ەكى مارتە (1:3، 0:1)، سولتۇستىك ماكەدونيادان (0:1)، بەلگيادان (0:6) ەسەبىمەن جەڭىلىپ، سولتۇستىك ماكەدونيامەن (1:1) تەڭ تۇسسە، ليحتەنشتەيندى (4:0، 2:0) ەكى مارتە تىزە بۇكتىردى.
ال بەلگيا قۇراماسى سولتۇستىك ماكەدونيا ەكى مارتە (1:1، 0:0) تەڭ ويناسا، ەكى مارتە ۋەلستەن (4:3، 4:2)، ءبىر مارتە ليحتەنشتەيننەن (6:0)، قازاقستاننان (6:0) باسىم ءتۇستى.
بۇگىن جەڭىسكە جەتكەن جاعدايدا بەلگيالىق فۋتبولشىلار الەم چەمپيوناتى فينالدىق كەزەڭىنە جولداماعا قول جەتكىزەتىن ەدى.
اۆتور
ءادىلجان ۇمبەت