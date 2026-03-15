قازاقستان - ەڭ قۋاتتى تۇركىتىلدەس مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى رەفەرەندۋم قوعامنىڭ كەڭ قاتىسۋىمەن ءوتىپ جاتىر. بۇل جونىندە تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى ومەر كودجامان حالىقارالىق بايقاۋشىلارعا قولعابىس كورسەتۋ ورتالىعىندا وتكەن بريفينگتە حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بايقاۋشىلار رەفەرەندۋمنىڭ جوعارى بەلسەندىلىكپەن ءوتىپ جاتقانىنا كۋا بولدى.
- باقىلاۋ بارىسىندا داۋىس بەرۋ پروتسەسى قوعامنىڭ بارلىق توبىنىڭ قاتىسۋىمەن، قىزىعۋشىلىق پەن جوعارى بەلسەندىلىكپەن وتكەنىن كوردىك. كوميسسيا مۇشەلەرى جوعارى دەڭگەيدە دايىندالعان. ەرىكتىلەر مەن بايقاۋشىلار ءوز جۇمىستارىن ساپالى ورىنداپ جاتىر. بارلىق ۋچاسكەلەردە ءتارتىپ ساقتالعان، زاڭ تالاپتارى تولىق ورىندالعان. بۇل - وتە ماڭىزدى كورسەتكىش، - دەدى و. كودجامان.
ول سونداي-اق كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەرگە داۋىس بەرۋ پروتسەسى دە ءتيىستى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلعانىن اتاپ ءوتتى.
- رەفەرەندۋم ناتيجەسىندە ەنگىزىلەتىن رەفورمالار ەلدىڭ دامۋىنا وڭ ىقپال ەتەدى دەپ سەنەمىز. بۇل قادام قازاق حالقىنا، قازاقستان مەملەكەتىنە جانە جالپى تۇركى الەمىنە يگىلىك اكەلسىن. قازاقستان - قۋاتتى تۇركىتىلدەس مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى. قۇرىلىمى سەرپىندى، ايماقتا ۇلكەن كۇشكە يە. ەگەر جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلدانسا، ەلدىڭ دامۋ مۇمكىندىكتەرى ودان ءارى كەڭەيەدى دەپ سەنەمىز، - دەدى تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن رەفەرەندۋم ەشقانداي قۇقىق بۇزۋسىز ءوتىپ جاتقانى جونىندە حالىقارالىق بايقاۋشى مالىمدەمەسىن جاريالاعانبىز.
اۆتور
ۆەنەرا جولامان قىزى