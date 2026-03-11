قازاقستان قاشاننان باستاپ كيىك ءمۇيىزىن ساۋداعا شىعارادى
استانا. KAZINFORM - ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ قازاقستان كيىك ءمۇيىزىن قاشاننان باستاپ ەكسپورتقا شىعاراتىنىن، سونداي-اق ودان تۇسكەن قاراجات قاي ماقساتتا جۇمسالاتىنىن ايتتى.
- ولاردىڭ سانىن رەتتەۋ كەزىندە مۇيىزدەرى كەسىلەدى، كيىكتەردى وتكىزۋ پۋنكتتەرىندەگى، جەرگىلىكتى اكىمدىكتەردەگى اقپاراتتىق جۇيەدە تاڭبالانادى. كەيىننەن ولار الماتىعا كۇزەتپەن تاسىمالدانادى، ول جەردە ارنايى توڭازىتقىش قوندىرعىلار سالىنعان. سول جەردە بەلگىلى ءبىر تەمپەراتۋرالىق رەجيمدە ساقتالادى. ءار ءمۇيىز نومىرلەنگەن، تاڭبالانعان، - دەدى ەرلان نىسانبايەۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر جەلتوقسان ايىندا قازاقستان كيىك ءمۇيىزىن ەكسپورتتايتىنى ءمالىم بولدى.
بۇل تۇرعىدا مينيستر ءالى دە تيىستى شەكتەۋلەر بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- سامارقاندتا وتكەن كونۆەنتسيا (CITES) وتىرىسىنىڭ شەشىمىنە سايكەس، جىلىنا 10 تونناعا دەيىن وتكىزۋگە قۇقىعىمىز بار. وسى جىلى ساۋدا مينيسترلىگىمەن بىرگە ەكسپورت جۇيەسىن پىسىقتاپ جاتىرمىز. مەنىڭ ويىمشا، ەكى ايدان كەيىن اۋكتسيون وتكىزىپ، مۇيىزدەردى ساتامىز. اقشا بيوالۋانتۇرلىلىكتى ساقتاۋعا، كيىكتەردى قورعاۋعا، شارۋاشىلىقتاردى ماتەريالدىق-تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتۋگە جۇمسالادى، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت كيىك سانىن رەتتەۋ جانە مۇيىزدەرىن تاڭبالاۋ ماسەلەسىن قارادى.