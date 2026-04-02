قازاقستان قاشان ليتي كەن ورنىن يگەرە باستايدى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان اقپاروۆ شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى ليتي كەن ورىندارى قاشان يگەرىلە باستاۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
- شىعىس قازاقستان وبلىسىند 3-4 ليتي كەن ورنى بار. قازىر جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلار اينالىسىپ جاتىر. ونىڭ ىشىنە كورەيلىك KIGAM كومپانياسى وتاندىق كاسىپكەرلەرمەن بىرلەسىپ، وسى باعىتتا جۇمىستارىن جالعاستىرعىسى كەلەدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر ەلوردادا ءوتىپ جاتقان GECA 2026 حالىقارلىق گەولوگيالىق فورۋمى اياسىندا اگەنتتىك ءتىلشىسىنىڭ ساۋالىنا وراي.
ونىڭ مالىمەتىنشە، ەلىمىزدە باكەن، مارالۋشەنسكوە جانە باسقا دا كەن ورىندارىندا ليتي انىقتالعان. مۇنان وزگە دە كەن ورىندارىندا وتاندىق كومپانيالار كورەي جانە نەمىس كومپانيالارىمەن گەولوگيالىق زەرتتەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
- ءالى تولىق زەرتتەلگەن جوق. بەلگىلەرى بايقالادى، رەسۋرستىق بازانى ارتتىرۋعا جاقسى الەۋەت بار. قازىر وتاندىق كومپانيالار سونىمەن اينالىسىپ جاتىر، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ۆيتسە-مينيستر ەلىمىزدە قاشان ليتي كەن ورىندارى يگەرىلە باستاۋى مۇمكىن ەكەندىگىن ايتتى.
- بۇل بيزنەسكە، ولاردىڭ گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىن قانشالىقتى جىلدام جۇرگىزەتىنە بايلانىستى. ءبىزدىڭ جاعدايدا 5-6 جىل دەپ جوسپارلاپ وتىرمىز. ادەتتە گەولوگيالىق جۇمىستان باستاپ، قانداي دا ءبىر ناتيجە العانعا دەيىن 5-6 جىل كەتەدى. ەگەر بيىل ناقتىلانعان جاعدايدا، وندا كەلەسى جىلدان باستاي الامىز، - دەدى ەرلان اقپاروۆ.
ول شىعىس قازاقستان وبلىسىنان بولەك ارال وڭىرىندە دە ليتيدىڭ مول قورى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
وتكەن جىلى ەلىمىزدە مۇناي، گاز، كومىر، ۋران، ليتي جانە التىن قانشادان ساتىلىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.