قازاقستان موڭعولياعا تاۋارلاردى كەدەندىك باجسىز يمپورتتايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق پەن موڭعوليا اراسىنداعى ۋاقىتشا ساۋدا كەلىسىمى راتيفيكاتسيالاندى.
- سىزدەردىڭ قاراۋلارىڭىزعا «ءبىر تاراپتان ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق پەن وعان مۇشە مەملەكەتتەر جانە ەكىنشى تاراپتان موڭعوليا اراسىنداعى ۋاقىتشا ساۋدا كەلىسىمىن راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى ۇسىنىلدى. كەلىسىم ە ە ا و ەلدەرى مەن موڭعوليا اراسىندا 367 تاۋارلارعا قاتىستى يمپورتتىق كەدەندىك باجداردى جويۋدى كوزدەيدى. كەلىسىم 3 جىلعا جاسالادى جانە تاعى 3 جىلعا اۆتوماتتى تۇردە ۇزارتىلادى، - دەدى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى جانەل كۋشۋكوۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، قۇجات تەحنيكالىق، سونىمەن قاتار سانيتارلىق، فيتوسانيتارلىق شارالار، كەدەندىك ىنتىماقتاستىق، ىشكى نارىقتى قورعاۋ شارالارى سياقتى باسقا دا ساۋدا ماسەلەلەرىن قامتيدى.
- بۇل كەلىسىم موڭعوليا نارىعىنا تاۋارلاردى شىعارۋ ءۇشىن قولايلى جاعدايلار جاسايدى. كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تەرىس الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق جانە قۇقىقتىق سالدارعا اكەپ سوقپايدى. سونداي-اق رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن قوسىمشا قارجى شىعىندارىن قاجەت ەتپەيدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتاتتار جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن تالقىلايدى.