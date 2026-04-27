قازاقستان مەن يزرايل پرەزيدەنتتەرى كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يتسحاك گەرتسوگتىڭ كەلىسسوزى ەكى ەل دەلەگاتسياسىنىڭ قاتىسۋىمەن كەڭەيتىلگەن قۇرامدا جالعاستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن يزرايلدىڭ سان قىرلى بايلانىستارى ۇزاق ۋاقىتتان بەرى جالعاسىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- تاۋەلسىزدىكتىڭ العاشقى جىلدارىنان باستاپ ەلدەرىمىز اراسىندا دوستىق قارىم-قاتىناس ورنادى. يزرايل مەملەكەتى قازاقستاننىڭ ەگەمەندىگىن العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ مويىندادى. 1993-جىلى ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىمىزدى اشتىق. سودان بەرى بەلسەندى ساياسي ديالوگ قالىپتاستى. ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىقتا ەلەۋلى جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزدىك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، يبراھيم كەلىسىمدەرى وڭىرلىك تۇراقتىلىققا، ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرۋعا بەرىك نەگىز قالايدى.
- وزىڭىزگە ءمالىم، قازاقستان بۇعان دەيىن قابىلداعان شەشىمىن ۇستانادى. يبراھيم كەلىسىمدەرىنە رەسمي تۇردە قوسىلۋ ءراسىمىن تاياۋ كەلەشەكتە استانادا ۇيىمداستىرۋعا بولادى دەپ ەسەپتەيمىز. سونىمەن قاتار جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلاندىرۋ سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا مۇددەلىمىز. بيىل قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلاندىرۋ جىلى بولىپ جاريالاندى. مەن بۇل ماسەلەگە ايرىقشا ءمان بەرەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يزرايل پرەزيدەنتى يتسحاك گەرتسوگ شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزگەنىن جازدىق.