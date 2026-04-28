قازاقستان مەن يزرايل پرەزيدەنتتەرى Alem.ai حالىقارالىق ج ي ورتالىعىنا باردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يتسحاك گەرتسوگ Alem.ai ورتالىعىنىڭ قىزمەتىمەن تانىستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مۇندا تالانتتاردى تاۋىپ، ولاردى دايارلاۋدان باستاپ ج ي- شەشىمدەرىن الەمگە تاراتۋعا دەيىنگى تەحنولوگيالىق دامۋدىڭ تولىق سيكلى جۇزەگە اسىرىلادى.
يزرايل پرەزيدەنتىنە قازاقستاننىڭ جاپپاي سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن ەكونوميكا مەن الەۋمەتتىك سالانىڭ باستى باعىتتارىنا ەنگىزۋدەگى نەگىزگى جەتىستىكتەرى كورسەتىلدى.
سونىمەن قاتار مەملەكەتتەر باسشىلارىنا Astana Smart City جوباسى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى. اۋقىمدى باستاما اياسىندا ەلوردانىڭ جاڭا ينتەللەكتۋالدىق ينفراقۇرىلىمى قالىپتاسادى.
ايتا كەتەيىك، كەشە اقوردادا يزرايل پرەزيدەنتى يتسحاك گەرتسوگتى سالتاناتتى قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.
سونداي-اق قازاقستان مەن يزرايل پرەزيدەنتتەرى كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى.