قازاقستان مەن يران ساۋدا-ساتتىق كولەمىن ارتتىرۋعا كەلىستى
استانا. KAZINFORM - يران - قازاقستاننىڭ ساۋدا-ەكونوميكا سالاسىنداعى وتە ماڭىزدى سەرىكتەسى. بۇل تۋرالى اقوردادا يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيانمەن كەلىسسوزدەر قورىتىندىسىنا وراي ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بىرلەسكەن مالىمدەمە بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ءبىز پارسى جۇرتىن ەجەلگى وركەنيەتتىڭ زاڭدى مۇراگەرى رەتىندە جاقسى بىلەمىز. ەلدەرىڭىز تاياۋ شىعىس پەن ەۋرازيانى جالعاپ تۇر. سوڭعى جىلدارى يراننىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جانە عىلىمي-تەحنيكالىق الەۋەتى ارتىپ كەلەدى. بۇل ءسىزدىڭ جانە يران باسشىلىعىنىڭ قاجىرلى ەڭبەگى مەن ساليقالى ساياساتىنىڭ ناتيجەسى دەپ بىلەمىز. قازاقستان يراننىڭ جەتىستىكتەرىنە ءاردايىم قۋانادى، بولاشاعىنىڭ جارقىن بولۋىن تىلەيدى. حالىقتارىمىزدىڭ ىنتىماعىن بەكەمدەي ءتۇسۋ جانە تابىستارىن ەسەلەۋ - ءبىزدىڭ ورتاق ماقساتىمىز. قازىرگىدەي الماعايىپ زاماندا كۇش بىرىكتىرۋدىڭ ماڭىزى زور ەكەنى ءسوزسىز، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى بۇگىنگى تاڭدا ەكى ەلدىڭ قارىم-قاتىناسى قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.
- وسى ساپارىڭىزدىڭ ناتيجەسىندە بايلانىستارىمىز جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلەدى دەپ سەنەمىن. ءبىز بۇگىن شاعىن جانە كەڭەيتىلگەن قۇرامدا ناتيجەلى كەلىسسوزدەر وتكىزدىك. ءوزارا ىقپالداستىققا تىڭ سەرپىن بەرەتىن باسىم باعىتتاردى تالقىلادىق. قوس تاراپ ماڭىزدى ۇكىمەتارالىق قۇجاتتارعا قول قويدى. يران - قازاقستاننىڭ ساۋدا-ەكونوميكا سالاسىنداعى وتە ماڭىزدى سەرىكتەسى. وسى ورايدا ءوزارا تاۋار اينالىمىن ۇلعايتۋ ماسەلەسىنە باسا نازار اۋداردىق. وتكەن 10 ايداعى ساۋدا-ساتتىق كولەمى بىلتىرمەن سالىستىرعاندا 40 پايىزعا ارتتىق. الداعى ۋاقىتتا بۇل كورسەتكىشتى ارتتىرا تۇسۋگە كەلىستىك. بۇعان الەۋەتىمىز تولىق جەتەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياندى قارسى العانىن جازعان ەدىك.
قازىرگى ۋاقىتتا تاراپتار جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىر. ونىڭ بارىسىندا ساۋدا- ەكونوميكالىق، كولىك- لوگيستيكا جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى قازاق-يران ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى نىعايتۋ ماسەلەلەرى تالقىلانباق.
