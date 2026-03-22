قازاقستان مەن يران پرەزيدەنتتەرى ءبىر-بىرىنە قۇتتىقتاۋ حات جولدادى
استانا. KAZINFORM - يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ورازا ايت پەن ناۋرىز مەيرامدارىنا وراي قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ اتىنا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ماسۋد پەزەشكيان قۇتتىقتاۋىندا مەيىرىم مەن بەرەكەگە تولى وسى قاستەرلى كۇندەرى مۇسىلمان ەلدەرى اراسىنداعى تاتۋلىق نىعايىپ، ءوزارا ىقپالداستىقتىڭ تەرەڭدەۋىنە سەپتىگىن تيگىزەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
ءوز كەزەگىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاياۋ شىعىستا تۇراقتىلىق ورناۋىنا جانەباۋىرلاس حالىقتاردىڭ ىنتىماعى بەكي تۇسۋىنە تىلەكتەس ەكەنىن ايتتى.
پرەزيدەنت قاسيەتتى ورازا ايت پەن ءاز- ناۋرىزدىڭ جاڭارۋ رۋحى يران حالقىنا بەيبىتشىلىك جانە باق-بەرەكە اكەلسىن دەگەن تىلەگىن جەتكىزدى.
بۇدان بۇرىن قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ اتىنا ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى كەلگەنىن حابارلاعانبىز.