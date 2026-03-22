ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:30, 22 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازاقستان مەن يران پرەزيدەنتتەرى ءبىر-بىرىنە قۇتتىقتاۋ حات جولدادى

    استانا. KAZINFORM - يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ورازا ايت پەن ناۋرىز مەيرامدارىنا وراي قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ اتىنا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Ақорда
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    ماسۋد پەزەشكيان قۇتتىقتاۋىندا مەيىرىم مەن بەرەكەگە تولى وسى قاستەرلى كۇندەرى مۇسىلمان ەلدەرى اراسىنداعى تاتۋلىق نىعايىپ، ءوزارا ىقپالداستىقتىڭ تەرەڭدەۋىنە سەپتىگىن تيگىزەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    ءوز كەزەگىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاياۋ شىعىستا تۇراقتىلىق ورناۋىنا جانەباۋىرلاس حالىقتاردىڭ ىنتىماعى بەكي تۇسۋىنە تىلەكتەس ەكەنىن ايتتى.

    پرەزيدەنت قاسيەتتى ورازا ايت پەن ءاز- ناۋرىزدىڭ جاڭارۋ رۋحى يران حالقىنا بەيبىتشىلىك جانە باق-بەرەكە اكەلسىن دەگەن تىلەگىن جەتكىزدى.

    بۇدان بۇرىن قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ اتىنا ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى كەلگەنىن حابارلاعانبىز.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бақытжол Кәкеш
