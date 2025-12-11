قازاقستان مەن يران اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ بولاشاعى وتە زور - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن يران اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ بولاشاعى وتە زور. بۇل تۋرالى اقوردادا يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيانمەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوز بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ەكى ەلدىڭ ديپلوماتيالىق قاتىناس ورناتقانىنا 33 جىلدان استى. وسى كەزەڭدە تىعىز مەملەكەتارالىق ىنتىماقتاستىققا قول جەتكىزدىك. سىندارلى ساياسي ديالوگ قۇردىق. ۇكىمەتارالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا بەلسەندى جۇمىس اتقاردى. پارلامەنتارالىق بايلانىس جولعا قويىلدى. اۋقىمدى شارتتىق-قۇقىقتىق نەگىز قالىپتاستى. 50 دەن استام كەلىسىم جاسالدى. حالىقارالىق ۇيىمدار اياسىندا ىقپالداستىعىمىز جالعاسىپ جاتىر. بۇل ءداستۇرلى دوستىق پەن ارىپتەستىگىمىزدىڭ ايقىن دالەلى ەكەنى ءسوزسىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت يراننىڭ حالىقارالىق بەدەلى زور مەملەكەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جانە عىلىمي-تەحنيكالىق الەۋەتى كۇشەيىپ كەلەدى. ءسىزدىڭ جانە ەل باسشىلىعىنىڭ قاجىرلى ەڭبەگى مەن ساليقالى ساياساتىنىڭ ارقاسىندا مەملەكەتتەرىڭىز ەلەۋلى تابىستارعا قول جەتكىزدى. ءبىز يراننىڭ وركەندەي بەرۋىنە تىلەكتەسپىز. ەلىڭىزدىڭ جوعارى كوسەمى، اسا مارتەبەلى اياتوللا ءالي حامەنەيگە مەنىڭ سالەمىمدى جەتكىزۋدى سۇرايمىن. تەگەرانداعى كەزدەسۋىمىزدى جىلى سەزىممەن ەسكە الامىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن يران اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ بولاشاعى وتە زور ەكەنىن باسا ايتتى.
- ساۋدا-ەكونوميكا سالاسىنداعى ىقپالداستىقتىڭ ورنى ەرەكشە. ءوزارا تاۋار اينالىمى جىلدان جىلعا ارتىپ كەلە جاتىر. دەگەنمەن، ساۋدا-ساتتىقتى ءارتاراپتاندىرۋ ماسەلەسىن ويلاستىرۋ كەرەك. بۇل ماسەلە بويىنشا جاڭا عانا ءبىز پىكىر الماستىق. اسىرەسە، اۋىل شارۋاشىلىعى، كولىك-لوگيستيكا، تاۋ-كەن، ءوندىرىس، مەديتسينا جانە وزىق تەحنولوگيالار سالاسىنداعى قارىم-قاتىناستى جانداندىرۋ قاجەت. بۇگىن قول قويىلاتىن قۇجاتتار ساياسي جانە ەكونوميكالىق الىس-بەرىستى دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
