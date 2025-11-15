قازاقستان مەن وزبەكستان پرەزيدەنتتەرى بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە قوسۋ راسىمىنە قاتىستى
تاشكەنت. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاۆكات ميرزيەۆ ۆيدەو بايلانىس ارقىلى قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ بىرلەسكەن جوبالارىن ىسكە قوسۋ راسىمىنە قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
تاراپتار ونەركاسىپ، قۇرىلىس، مۇناي-گاز حيمياسى، قارجى، لوگيستيكا جانە تۋريزم سالالارىندا جالپى قۇنى 1,2 ميلليارد دوللار بولاتىن 7 جوبا ازىرلەگەن.
مەملەكەتتەر باسشىلارى سيمۆوليكالىق تۇيمەنى باسىپ، بىرنەشە جوبانى باستاپ بەردى.
اتاپ ايتقاندا، سىرداريا جانە تۇركىستان وبلىستارىندا «ورتالىق ازيا» حالىقارالىق ونەركاسىپ كووپەراتسياسى ورتالىعى، تاشكەنتتە «Tenge Bank» باس كەڭسەسى قىزمەتىنە كىرىستى. سونداي-اق تاشكەنت وبلىسىندا كوپبەيىندى لوگيستيكا ورتالىعىنىڭ، جاڭا تاشكەنتتە «استانا» تۇرعىن ءۇي ورامىنىڭ، قاشقاداريا وبلىسىندا الكيلبەنزول وندىرەتىن مۇناي-گاز حيمياسى كەشەنىنىڭ، جاڭا تاشكەنتتە «استانا» قوناق ءۇيىنىڭ، ال ەلوردامىزدا «تاشكەنت» قوناق ءۇيىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان مەن وزبەكستان پرەزيدەنتتەرى جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەستىڭ ەكىنشى وتىرىسىنا قاتىستى.