قازاقستان مەن ومان ەنەرگەتيكا مەن سيفرلاندىرۋ سالالارىندا ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتەدى
استانا. KAZINFORM – مەملەكەت باسشىسى ومان سۇلتاندىعى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ەكونوميكالىق ماسەلەلەر جونىندەگى ورىنباسارى زيازين بەن حايسام ءال سايدتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ٴسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ومان اراب الەمىندەگى ۋاقىت تەزىنەن وتكەن سەنىمدى سەرىكتەسىمىز سانالاتىنىن، قازاقستاننىڭ ىنتىماقتاستىقتى جان-جاقتى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن جەتكىزدى.
– ەكىجاقتى ساياسي-ەكونوميكالىق بايلانىستارىمىز نىعايىپ كەلە جاتىر. قازاقستان مەن ومان اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋعا قوسقان ۇلەسىڭىزدى ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى. وسى ورايلى ءساتتى پايدالانا وتىرىپ، سۇلتان حايسام بەن تاريق ءال سايدقا سالەمىم مەن ىزگى تىلەگىمدى جولدايمىن. ۇلى مارتەبەلى سۇلتاننىڭ استاناعا ساپارمەن كەلۋىن كۇتەمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قوناقجايلىقپەن قارسى العان قازاقستان پرەزيدەنتىنە العىس ايتىپ، ومان تاراپى مەملەكەتارالىق ىقپالداستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا نيەتتى ەكەنىن راستادى.
– قازاقستان – وتە اسەم ءارى مادەني مۇراعا باي ەل. سىزگە ۇلى مارتەبەلى سۇلتاننىڭ سالەمىن جەتكىزۋ مەن ءۇشىن ۇلكەن قۇرمەت. وزىڭىزگە ءمالىم، ەكى ەلدىڭ قارىم-قاتىناسى 1992 جىلدان باستاۋ الادى. وسىلايشا، شىعاناقتاعى اراب مەملەكەتتەرىنىڭ ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنە مۇشە ەلدەر اراسىندا العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ قازاقستانمەن ديپلوماتيالىق بايلانىس ورناتتىق. ءبىزدى بارلىق باعىتتى، سونىڭ ىشىندە مادەنيەت، ساۋدا، ەكونوميكا جانە تۋريزم سالالارىن قامتىعان تىعىز ىقپالداستىق بايلانىستىرادى. اتالعان ىنتىماقتاستىق الداعى ۋاقىتتا دا جالعاسىن تابادى دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەدى زيازين بەن حايسام ءال سايد.
قازاقستان پرەزيدەنتى تاياۋ شىعىستاعى احۋال ۋشىققان قازىرگى ساتتە باۋىرلاس ومان حالقىن قولدايتىنىن تاعى دا اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى ايماقتاعى بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى ساقتاۋعا ەرەكشە كۇش جۇمساپ كەلە جاتقان وماننىڭ حالىقارالىق ارەناداعى بەدەلىن جوعارى باعالادى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەكى ەلدىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىعىن كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى. اسىرەسە، ەنەرگەتيكا، مەتاللۋرگيا، كولىك-لوگيستيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، تسيفرلاندىرۋ سالالارىنداعى ىقپالداستىققا، مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى جانداندىرۋدىڭ ماڭىزىنا نازار اۋدارىلدى.
